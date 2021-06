Windeln.de, um auf den Nischen-E-Commerce zu setzen? Diese Aktien bieten mehr Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die Aktie von windeln.de (WKN: WNDL20) bietet vom Grundsatz her ein interessantes Geschäftsmodell. Mit Baby-Produkten und eben der klassischen Windel ist eine starke Nische vorhanden, in der man sich etablieren könnte. Aufgrund des Hypes rund um die Aktie besitzt sie möglicherweise ein ungünstigeres Chance-Risiko-Verhältnis im E-Commerce.

Es gibt allerdings auch andere Aktien, die Nischen im E-Commerce bedienen und im Vergleich zu windeln.de womöglich über ein gefestigteres Geschäftsmodell verfügen. Riskieren wir heute einen Foolishen Blick auf zwei Alternativen, die durchaus interessant sein könnten. Ja, vielleicht sogar deutlich interessanter als die Aktie von windeln.de.

Etsy-Aktie: Ebenfalls eine Nische im E-Commerce!

Eine erste Aktie, die eine Alternative für die von windeln.de sein könnte, ist die von Etsy. Auch hinter diesem Namen steckt ein E-Commerce-Akteur, der sich in einer Nische platziert hat. Nämlich in der der Self- und Handmade-Waren. Ein Markt, von dem das Management sagt, dass er auf 1,7 Billionen US-Dollar anwachsen könnte.

Etsy ist derzeit dabei, sich ideal in dieser Nische zu positionieren. Das liegt unter anderem auch an einer COVID-19-Sonderkonjunktur, die die Bekanntheit der Plattform signifikant gesteigert hat. Und vermutlich dazu führt, dass mehr und mehr Verbraucher das Warenangebot für sich im Alltag entdecken. Eine Alternative zur Ware von der Stange ist hier definitiv vorhanden.

Derzeit schwächelt das Wachstum möglicherweise etwas. Zumindest hat das Management für das zweite Quartal eine Prognose mit einem Umsatzwachstum zwischen 15 und 25 % ausgegeben. Mit der Aktie von windeln.de kann das jedoch allemal mithalten. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 21,6 Mrd. US-Dollar könnte weiterhin viel Spielraum vorhanden sein. Vor allem wenn wir bedenken, dass Etsy inzwischen weitgehend global operiert.

Mercadolibre-Aktie: Deutlich mehr als windeln.de

Eine zweite Aktie, die eine Alternative für die von windeln.de sein könnte, ist außerdem Mercadolibre. Im E-Commerce ist die gleichnamige Plattform inzwischen zur ersten Anlaufstelle in Lateinamerika geworden, einem noch recht jungen Markt, der mit über 600 Mio. Verbrauchern ebenfalls viel Potenzial besitzen könnte, das dieser Akteur erschließt.

Allerdings ist das nicht alles: Ökosystem und andere Märkte sind ebenfalls wichtige Facetten. Mercadolibre investiert in den Ausbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Mit Envios wird beispielsweise die Logistik kontrolliert. MercadoPago ist hingegen ein führender regionaler Zahlungsdienstleister, der sowohl den E-Commerce unterstützt als auch eine Eigendynamik entwickelt.

Keine Frage: Die Aktie von Mercadolibre ist mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 71,4 Mrd. US-Dollar deutlich höher bewertet als windeln.de. Trotzdem spiegelt das die Qualität, die Größe der regionalen Nische und auch das Wachstumspotenzial wider. Immerhin kommen die Lateinamerikaner nicht nur auf einen Quartalsumsatz von jeweils über eine Milliarde US-Dollar. Nein, sondern inzwischen auch auf deutlich dreistellige Wachstumsraten beim Umsatz.

Der Artikel Windeln.de, um auf den Nischen-E-Commerce zu setzen? Diese Aktien bieten mehr Potenzial! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2021