Windeln.de SE: Exklusiv-Interview mit CFO Dr. Nikolaus Weinberger

Der heutige Interviewpartner ist der CFO der Windeln.de SE, Dr. Nikolaus Weinberger.

„Alles für mein Baby“ – nach diesem Motto wurde windeln.de im Jahr 2010 gegründet. Das Unternehmen hat sich zu einem der führenden Onlinehändler mit einem breiten Spektrum an Baby- und Kinderprodukten in Europa entwickelt. Die windeln.de SE betreibt dazu ein erfolgreiches Cross-Border E-Commerce Geschäft mit Kunden in China.

