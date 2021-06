Windeln.de Aktie: Zwei Fragen!

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Wer die Windeln.de Aktie als mehr oder weniger „Depotleiche“ im Depot hatte, konnte sich zuletzt freuen: Denn der Aktienkurs, der zu Monatsbeginn noch zwischenzeitlich bei rund 0,80 Euro „dümpelte“, steht aktuell bei ca. 4,19 Euro. Damit hat sich die Notierung in rund einer Woche vervielfacht. In den Foren wird heiß diskutiert, Beispiel Wallstreet Online. Was gibt es denn vom Unternehmen selbst?

