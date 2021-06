Windeln.de-Aktie: Wieder Zocker am Werk?

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Bei der Windeln.de-Aktie kam es in den jüngsten Handelstagen zu einem absolut extremen Anstieg. So ist das Wertpapier innerhalb weniger Tage von etwa 0,75 bis auf in der Spitze 6,92 EUR regelrecht explodiert. Das sind innerhalb weniger Tage immerhin über 700 % Kursgewinn.

Hier sind ganz offensichtlich wieder Zocker am Werk. Der Spiegel schreibt sogar "Vorsicht vor dem Börsenhype um Windeln.de".