Windeln.de-Aktie: Wieder ein Pennystock!

Das war absehbar! Die windeln.de-Aktie ist wieder unter 1 Euro gerutscht. Zum Wochenschluss notiert der Wert am Vormittag bei 0,964 Euro. Noch am 11. Juni 2021 wurde hier an dieser Stelle dieses Niveau als sehr wahrscheinlich beschrieben: Selbst kurzfristig ist eher davon auszugehen, dass der Wert wieder dort ankommt, wo er auch fundamental hingehört: Unter 1 Euro.

Die Aussichten bleiben auch trübe.



