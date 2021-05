Windeln.de-Aktie: Ist das der Gamechanger?

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die Aktionäre zeigten sich mit Windeln.de in letzter Zeit wenig zufrieden. Im April rutschte die Aktie des Versandhändlers um rund 30 Prozent in die Tiefe und erst vor wenigen Tagen folgte der nächste Kursrutsch in vergleichbarer Höhe. Innerhalb weniger Wochen hat der Aktienkurs sich damit mal eben halbiert. Noch weniger rosig sieht es beim Blick auf den langfristigen Chart aus.