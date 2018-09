Windanlagenbauer Siemens Gamesa ergattert Großaufträge

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat mehrere Großaufträge in Spanien an Land gezogen.



In acht Windparks in den Provinzen Saragossa und Valladolid soll das Unternehmen 70 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 233 Megawatt installieren, wie die Siemens-Tochter am Dienstag im spanischen Zamudio mitteilte. Vertragspartner seien die Firmen WPD und Brial sowie ein "bedeutendes Energieversorgungsunternehmen".

Die Errichtung der Windparks ist den Angaben zufolge für die erste Hälfte des kommenden Jahres geplant. Siemens Gamesa soll die Anlagen sowohl betreiben als auch warten. Siemens Gamesa war im Frühjahr durch die Fusion des Siemens-Windkraftgeschäfts mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa entstanden. Der Münchner Siemens-Konzern hält die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen./stw/she