Windanlagenbauer Siemens Gamesa bekommt Großauftrag in Frankreich

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat sich einen Großauftrag für ein Offshore-Windprojekt in Frankreich gesichert.



Insgesamt umfasst das Volumen für das geplante Projekt Fécamp 497 Megawatt, wie die Siemens-Tochter am Dienstag in Zamudio mitteilte. Neben der Lieferung von 71 Windturbinen beinhaltet der Auftrag auch einen Wartungsvertrag über 15 Jahre, hieß es weiter. Die Turbinen sollen in einer Fertigung hergestellt werden, die Siemens Gamesa in der Stadt Le Havre bauen werde. Der Start der Produktion ist den Angaben zufolge zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 geplant. Siemens hält als Großaktionär 67 Prozent an Gamesa./eas/fba