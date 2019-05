Windanlagenbauer Siemens Gamesa mit Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat im zweiten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als von Experten erwartet.



Der Auftragsbestand erreichte mit einem Plus von sieben Prozent auf 23,6 Milliarden Euro einen Rekord, wie die Siemens-Tochter am Dienstag in Zamudio mitteilte. Im zweiten Quartal zu Ende März sei der Auftragseingang im Servicegeschäft besonders stark gewesen.

Die Erlöse legten um sieben Prozent auf 2,39 Milliarden Euro zu, hieß es weiter. Der bereinigte Ebit vor Akquisitionseffekten, Integration und Umstrukturierungsbelastungen sank dagegen um sechs Prozent auf 178 Millionen Euro. Hier machen sich noch ältere Aufträge zu niedrigeren Preisen bemerkbar.

Unter dem Strich stieg der Gewinn um 40 Prozent auf 49 Millionen, da im Vergleich zum Vorjahr weniger Sonderbelastungen anfielen. Beim Umsatz und den Gewinnkennziffern hat Siemens Gamesa besser abgeschnitten, als die vom Konzern befragten Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr (30. September) bestätigte der Konzern./stk/zb