Windanlagenbauer Senvion braucht Geld - Ausgabe neuer Aktien

HAMBURG (dpa-AFX) - Der mit einem schweren Branchenumfeld kämpfende Windkraftanlagenbauer Senvion will sich mit der Ausgabe neuer Aktien Geld ins Haus holen.



Die Platzierung neuer Anteile soll brutto 62,5 Millionen Euro einbringen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Hamburg mit. Der Verkauf der Papiere an institutionelle Investoren soll vor Handelsbeginn am Mittwoch abgeschlossen sein.

Der Kurs der Senvion-Aktie gab nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung auf der außerbörslichen Handelsplattform Tradegate um rund fünf Prozent auf 7,6 Euro nach. Auf Basis dieses Niveaus müsste Senvion rund 8,22 Millionen neue Anteile ausgeben, um auf den angepeilten Erlös zu kommen. Damit würde die Zahl der Anteile insgesamt um knapp 13 Prozent steigen./zb/ck