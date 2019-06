Windanlagenbauer Nordex erhält Auftrag für 300 Megawatt-Projekt in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag in den USA erhalten.



Insgesamt würden 100 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt geliefert und errichtet, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Auftraggeber sei die nordamerikanische Tochter des französischen Energiekonzerns Engie . Geplanter Baubeginn sei im Jahr 2020. Die Anlagen sollen in der Nähe der Stadt Mart im US-Bundesstaat Texas errichtet werden./eas/jha/