Wind und Wetter trotzen - diese Nährstoffe braucht unser Immunsystem

Graz (ots) - Fit durch den Winter - das ist gar nicht so einfach. Schließlichstrapazieren nasskaltes Wetter, trockene Heizungsluft und der Mangel anSonnenlicht unser Immunsystem. Um die körpereigenen Abwehrkräfte zuunterstützen, kann man viel tun - eine ausgewogene Ernährung reich an denVitaminen C und D sowie dem Spurenelement Zink steht ganz oben auf der Liste. InZeiten eines erhöhten Mikronährstoff-Bedarfs bietet Pure Encapsulations®zusätzliche Unterstützung mit hochwertigen Nahrungsergänzungen ausReinsubstanzen.Das Immunsystem ist der Schutzschild unseres Körpers - stets aktiv schirmt esjeden Tag vor schädlichen Umwelteinflüssen ab. Damit bildet es die Basis fürGesundheit, Lebensqualität und optimale Leistungsfähigkeit. Kälte und trockeneLuft können die körpereigene Abwehr allerdings belasten. Die Versorgung mit denrichtigen Nährstoffen ist gerade in der kalten Jahreszeit umso wichtiger:- Vitamin C 1000 gepuffert - der Immun-Boost für sensible Personen Vitamin C istder wohl bekannteste Mikronährstoff, wenn es um ein abwehrstarkes Immunsystemgeht. Es unterstützt die Immunfunktion, fängt freie Radikale ab und verringertMüdigkeit sowie Ermüdung. Das wasserlösliche Vitamin wird allerdings permanentim Körper verbraucht und muss daher jeden Tag über die Nahrung aufgenommenwerden. Weil Vitamin C als Ascorbinsäure von Personen mit empfindlicherVerdauung oft nicht gut vertragen wird, bietet Pure Encapsulations® Vitamin C1000 gepuffert (https://www.ots.at/redirect/purecaps2) - gepuffertes Vitamin Chat einen annähernd neutralen pH-Wert und ist damit keine Säurebelastung fürden Magen.- Zink - Schutz für die Zellen Das Spurenelement Zink ist ein wichtiger Bausteinfür eine starke Immunabwehr - denn es sorgt dafür, dass die Abwehrzellen desImmunsystems aktiv werden. Auch für den Säure-Basen-Haushalt und eine intakteHautbarriere braucht es Zink - besonders in Winter bei strapazierter Haut isteine gute Zink-Versorgung daher wichtig. Allerdings kann der Körper dasSpurenelement nicht selbst produzieren und so muss man es täglich in denSpeiseplan integrieren. Pure Encapsulations® bietet Zink(https://www.ots.at/redirect/purecaps3) etwa in der bewährten Citrat-Form:Durch die Bindung an Zitronensäure wird das Produkt sehr gut aufgenommen.- Vitamin D3 liquid - das Sonnenvitamin für die WintermonateVitamin D ist einwahrer Alleskönner und übernimmt viele wichtige Aufgaben in unserem Körper:Neben einem aktiven Immunsystem unterstützt Vitamin D auch stabile Knochen undZähne sowie die Muskelfunktion. Der menschliche Organismus kann Vitamin D zwarselbst durch direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut bilden - im Winter istdas aber nur sehr begrenzt möglich. Im Zeitraum von Oktober bis März steht dieSonne in unseren Breiten zu tief, um Vitamin D über die Haut ausreichend zubilden und so sinkt der Vitamin-D-Spiegel in den Wintermonaten ab. Um einegute Versorgung mit dem Sonnenvitamin auch in der kalten Jahreszeitsicherzustellen, bietet Pure Encapsulations® Vitamin D3 liquid(https://www.ots.at/redirect/purecaps4). Das Produkt liefert Vitamin D inTropfenform und ist dank der Pipette einfach zu dosieren.- Immun aktiv - Nährstoffkomplex für das Immunsystem Um die Abwehrkräfte in derErkältungszeit zusätzlich zu unterstützen, liefert Immun aktiv(https://www.ots.at/redirect/purecaps5) von Pure Encapsulations® ausgewählteMikronährstoffe für ein stabiles Immunsystem. Vitamin C und das SpurenelementZink greifen dabei nicht nur dem Immunsystem unter die Arme, sondern auch denZellen im Kampf gegen freie Radikale. Über die Aktivierung der Immunzellenunterstützt auch Vitamin D die Immunfunktion. In Immun aktiv vereint PureEncapsulations® zudem Extrakte aus Melisse, Aloe Vera und Holunderbeere -diese enthalten natürliche Pflanzenstoffe und wertvolle Vitamine für mehrWohlbefinden.- All-in-one - die tägliche Basisversorgung für das ganze Jahr Wer das ganzeJahr über ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in seinenSpeiseplan integriert, ist auch für den Winter gut gerüstet. Dabei unterstütztPure Encapsulations® mit All-in-one (https://www.ots.at/redirect/purecaps6) -dem ersten Multivitamin aus Reinsubstanzen. Es vereint wichtigeMikronährstoffe, die der Körper jeden Tag braucht, mit CoQ10, Lutein undWeintraubenkernextrakt (OPC). Damit ist das Produkt die ideale Ergänzung einerausgewogenen Ernährung und eine gute Basisversorgung für jeden Tag.www.purecaps.netKontakt:pro medico HandelsGmbHHelene Rauchegger+43 316 26 26 33-48presse@promedico.atOriginal-Content von: pro medico HandelsGmbH, übermittelt durch news aktuell