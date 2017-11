Auch bei Wind und Wetter: Mit dem Rad sicher ans Ziel (FOTO)

Frankfurt (ots) -Dunkel, neblig, nass und glatt - vor allem für Radfahrer stelltdas ein erhöhtes Risiko dar. Viele trotzen der Witterung dennoch undradeln auch in der kalten Jahreszeit. Die Experten der DVAG gebenTipps zum optimalen Versicherungsschutz und sicheren Radfahren.Für Radfahrer bringt winterliches Wetter gleich mehrere Problememit sich: Der Körper muss vor Nässe und Kälte geschützt werden, wasdie gewohnte Bewegungsfreiheit und das Gesichtsfeld teilweise spürbareinschränkt. Auch das veränderte Fahr- und Bremsverhalten bei Glätteoder Matsch erschwert den Weg. Hinzu kommt die Gefahr, von anderenVerkehrsteilnehmern noch leichter übersehen zu werden.Richtig abgesichertUnter diesen Umständen kann Radeln schnell zu ernsten Unfällenführen. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) gebenhierbei zudem zu bedenken: "Trägt sich der Vorfall außerhalb derArbeitszeiten zu, stellt er keinen sogenannten Wegeunfall dar und diegesetzliche Unfallversicherung greift nicht. Und was zum Arbeitswegzählt, wird dabei ziemlich streng beurteilt. So wird der erlitteneSchaden auch noch zum finanziellen Risiko, insbesondere beidauerhaften Unfallfolgen wie Invalidität." Deshalb ist es gerade füraktive Menschen besonders sinnvoll, eine private Unfallversicherungabzuschließen. Spätestens, wer eine Familie zu versorgen hat, solltesich zudem um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern.Neuheiten und Tipps zum Fahrradfahren bei Dunkelheit und GlätteNeben den allgemeinen Sicherheitsregeln wie Helm und heller,reflektierender Kleidung gibt es gerade in der kalten Jahreszeit einpaar Tricks, um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen:- Licht: Leuchtet die bestehende LED-Lampe für die Jahreszeit hellund weit genug? Sonst lieber noch mal nachrüsten. Dabei aufStraßenzulassung achten.- Sichtbarkeit: Helme mit integrierter Beleuchtung sorgen aufKnopfdruck dafür, dass Radler schneller wahrgenommen werden.- Signalverstärker: Mit speziellen Blinkerhandschuhen wird derangezeigte Spurwechsel besser erkennbar.- Reifen: Um Matsch und Glätte zu meistern, ist gutes Profil jetztnoch wichtiger als sonst.- Sattel: Insbesondere bei regelmäßigen Kurzstrecken Sattel minimaltiefer einstellen. Damit erreichen die Füße den Boden leichter undhaben besseren Halt.- Fahrradschloss: Pflegesprays schützen gegen Einfrieren, schnelleHilfe bietet Enteisungsspray.- Notfall-App: Öfter allein unterwegs? Die Sicherheitsapp"BackChecker"' kann im Ernstfall sogar eigenständig alarmieren,schickt dabei die wichtigsten Infos an die Helfer und zeigt nurdann auch die Position des Nutzers an.Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell