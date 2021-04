Wind-Wahnsinn: Diesen 3 Aktien steht goldener Rückenwind bevor!

Etliche Staaten, darunter Deutschland, Japan, Großbritannien, Kanada und die USA, wollen bis 2050 klimaneutral werden. Hierdurch will man die Erderwärmung entsprechend der Pariser Klimakonferenz eindämmen. Funktionieren kann das Ganze aber nur dann, wenn in den kommenden Jahren und Jahrzehnten der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix maßgeblich erhöht wird.

Neben der Photovoltaik ist es vor allem die Windenergie, deren Ausbau zum Zünglein



