Wincent Weiss schrubbt das Deck gegen Kinderarbeit

Münster/Duisburg (ots) - Sänger Wincent Weiss hat zusammen mit 70Münsteraner Schülern das Schiff "MS Günther" fit fürs Frühjahrgemacht und damit gleichzeitig die bundesweite Kampagne derKindernothilfe "Action!Kidz - Kinder gegen Kinderarbeit" unterstützt.Mit ihr setzt sich der erfolgreiche Musiker gegen ausbeuterischeKinderarbeit in Sambia ein.Sie haben geschrubbt, gewischt und gewienert für Kinder in Not.Gemeinsam mit dem Kindernothilfe-Botschafter Wincent Weiss machtendie Achtklässler des Pascal-Gymnasiums auf das Thema ausbeuterischeKinderarbeit aufmerksam. Damit engagieren sich die "Action!Kidz" fürarbeitende Jungen und Mädchen, die in Sambia auf Tabakplantagen undin Steinbrüchen schuften müssen. Oft hat die harte Arbeitschwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Kinder: So haben siezum einen keine Zeit, um zur Schule zu gehen. Zum anderen leiden sieunter den körperlichen Folgen. Denn bei der Tabakernte nehmen dieKinder beispielsweise so viel Nikotin zu sich, als würden sie 50Zigaretten pro Tag rauchen."Dass sich die Jungs und Mädels hier für Kinder in Not einsetzen,finde ich klasse", so Wincent Weiss. "Damit zeigen sie, dass ihnenThemen wie globale Gerechtigkeit nicht egal sind. Gerade in sounruhigen Zeiten wie heute ist das ein super wichtiges Zeichen." Auchdas Team der "MS Günther" unterstützt die Aktion gerne. LeonWindscheid, der Mitinhaber des Schiffs, hatte 2016 bei der Sendung"Wer wird Millionär?" eine Million Euro gewonnen. Zu Ehren desModerators der Sendung Günther Jauch taufte er das Eventschiff "MSGünther".Wincent Weiss engagiert sich seit 2016 als prominenter Botschafterfür die Kindernothilfe. Im vergangenen Jahr stürmte er mit "Musiksein" die Charts. Im April erscheint sein Debütalbum "Irgendwas gegendie Stille". Seine wachsende Popularität will Wincent Weiss auchnutzen, um die Anliegen der Kindernothilfe voranzutreiben. Mit derKampagne "Action!Kidz - Kinder gegen Kinderarbeit" engagieren sichjedes Jahr tausende Jungen und Mädchen bei der Kindernothilfe fürarbeitende Jungen und Mädchen weltweit. Seit 2007 haben rund 50.000Action!Kidz unter der Schirmherrschaft von Christina Rau über 800.000Euro an Spenden für Kinderarbeiter gesammelt.