Wincanton: Was ist jetzt angebracht?

Für die Aktie Wincanton stehen per 19.04.2019, 01:35 Uhr 242,33 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Wincanton zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Die Aussichten für Wincanton haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wincanton im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wincanton. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Wincanton wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Wincanton aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Wincanton liegt im Mittel wiederum bei 311,67 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 240 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 29,86 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wincanton insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wincanton investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik einen Mehrertrag in Höhe von 1,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.