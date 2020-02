Wincanton: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Wincanton-Kurs wird am 11.02.2020, 17:05 Uhr an der Heimatbörse London mit 280.67 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wincanton auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wincanton wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Wincanton auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Wincanton-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wincanton vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 321,67 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (285 GBP) ausgehend um 12,87 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Wincanton von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,81 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik) von 22,13. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wincanton auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.