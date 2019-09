Win-Win für Wild und Wald / Deutsche Wildtier Stiftung: Waldumbau ist kein Freifahrtschein für eine drastische Reduzierung der Wildbestände

Hamburg (ots) - Auf dem heutigen "Nationalen Waldgipfel" inBerlin, zu dem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaftgeladen hat, sollen Strategien für eine vitale Zukunft der deutschenWälder gefunden werden. Dass damit auch eine große Chance zurVerbesserung der Lebensräume heimischer Wildtiere gegeben ist,unterstreicht die Deutsche Wildtier Stiftung in ihrem heuteveröffentlichten Positionspapier zum Umbau der Wälder."Wälder sind sehr viel mehr als nur die Summe ihrer Bäume", sagtDr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur- und Artenschutzder Deutschen Wildtier Stiftung. "Wälder sind auch Lebensraum fürunzählige Tier- und Pflanzenarten." Mehr noch: Wälder werden umsoartenreicher, je mehr offene und sonnendurchflutete Lichtungenvorhanden sind. Mit Weiden oder Zitterpappeln bewachsene Wegrändersind zum Beispiel ein Hotspot der Insektenvielfalt. Und Waldwiesenbeherbergen eine Vielzahl seltener und auch vom Aussterben bedrohterPflanzenarten, die auf landwirtschaftlich genutztem Grünland längstverschwunden sind. Ganz nebenbei tragen solche Strukturelemente inden Wäldern auch zur Entlastung der Baumvegetation vor Wildverbissbei."In der Debatte um einen klimaangepassten Waldumbau wird vonvielen Akteuren die drastische Reduktion der Reh- undRothirschpopulationen gefordert", so Kinser. Die Deutsche WildtierStiftung unterstreicht in ihrem Positionspapier jedoch, dass Jagd nurein Baustein für das Gelingen des Waldumbaus sein kann. "Wenn derWaldumbau dazu genutzt wird, zukünftig mindestens ein Prozent derWaldfläche als besonders wertvollen Wildtierlebensraum vorzuhalten,könnten die aktuellen Waldschäden in einigen Jahren zu einerWin-win-Situation für Wald und Wildtiere führen."Das Positionspapier "Wild und Wald" zum Umbau der Wälder unterBerücksichtigung ihrer Funktion als Lebensraum unserer Wildtierefinden Sie hier: http://ots.de/MolYiNEin besonders negatives Beispiel dafür, dass Wildtiere ausforstwirtschaftlichen Gründen aus dem Lebensraum Wald im wahrstenSinne des Wortes ausgegrenzt werden, ist Baden-Württemberg: Dortmüssen Rothirsche auf 96 % der Landesfläche ausgerottet werden,obwohl in vielen Regionen geeigneter Lebensraum vorhanden wäre. Inihrer aktuellen Online-Petition fordert die Deutsche WildtierStiftung daher die Landespolitik in Baden-Württemberg auf, demRothirsch zukünftig mehr Lebensraum zuzugestehen.Zu der Online-Petition gelangen Sie hier: www.hilfdemhirsch.orgPressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell