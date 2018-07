Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hat keine Angst vor einem erneuten Leistungseinbruch

Berlin (ots) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hat sich amDienstag im ARD-Mittagsmagazin optimistisch gezeigt, dass nach "demHöhepunkt" ihrer Karriere kein erneutes Leistungsloch droht.Nach Kerbers bislang erfolgreichstem Karrierejahr 2016 mit denGrand-Slam-Titeln in Melbourne und New York erlebte die heute30-Jährige einen tiefen sportlichen Absturz im folgenden Jahr. DieseErfahrung werde ihr nun helfen, mit dem Sieg beimprestigeträchtigsten Tennisturnier in Wimbledon umzugehen, so Kerber:"Ich werde das nun schneller an mich heranlassen und versuchen, jedenMoment aufzusaugen. Ich werde mir in den nächsten Tagen noch etwasZeit für mich nehmen und vielleicht 1-2 Tage länger Urlaub machen,als ich das letztes Jahr gemacht habe."Kerber werde sich zwar auch im Urlaub "ein bisschen bewegen", aberdie Tage ohne Tennis genießen. Dafür könnte auch Steffi Graf dieVorlage geliefert haben. Die siebenfache Wimbledon-Siegerin habe ihrper sms gratuliert, sagte Kerber, und ihr geraten, sie solle "jedenMoment genießen".Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell