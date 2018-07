Wimbledon-Finale: Angelique Kerber - Serena Williams live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Großer Tennissport und die Neuauflage des Finales von 2016:Angelique Kerber trifft am Samstag, 14. Juli 2018, 15.00 Uhr, inWimbledon auf US-Tennis-Star Serena Williams - und das ZDF überträgtlive. Kurzfristig konnte sich der Sender die Übertragungsrechtesichern. ZDF-Live-Reporter in Wimbledon ist Aris Donzelli. "ZDFSPORTextra" startet seine Berichterstattung am Samstag, 14. Juli2018, 14.35 Uhr.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir freuen uns, dass wir denZuschauern im frei empfangbaren Fernsehen diesen sportlichenHöhepunkt zeigen können. Und wir bieten unserem Publikum nun eintolles Sport-Wochenende im Zweiten: am Samstag Tennis derSpitzenklasse, am Sonntag das Fußball-WM-Finale live im ZDF."Julia Görges verlor im Halbfinale gegen Serena Williams, die sodas erste deutsche Wimbledon-Finale seit dem Match zwischen BorisBecker und Michael Stich vor 27 Jahren verhinderte. Angelique Kerberhat am Samstag die Chance, als erste Deutsche seit Steffi Grafsletztem Sieg 1996 in London zu triumphieren und ihren drittenGrand-Slam-Titel zu gewinnen.https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell