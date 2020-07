Wim Wenders zum 75. Geburtstag: große Werkschau von NDR und DasErste.de

Hamburg (ots) - Der NDR und DasErste.de würdigen den weltbekannten Regisseur Wim Wenders (* 14. August 1945) zum 75. Geburtstag mit einer exklusiven Werkschau. Vom 14. Juli bis zum 14. September 2020 ist sie auf www.DasErste.de/wimwenders (http://www.daserste.de/wimwenders) zu finden.28 Filme des Regisseurs, mehr als 20 Kurzfilme, Portraits und Interviews mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen plus detaillierte Hintergrundinformationen: Die einzigartige digitale Werkschau gewährt einen intensiven Blick in Werk und Wirken des Künstlers, der zu denen gehörte, die den deutschen Film nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf der internationalen Kinolandkarte verankerten. Die ausgewählten 28 Filme sind auch in der ARD Mediathek zu sehen unter https://www.ardmediathek.de .Die Werkschau präsentiert ausgewählte cineastische Meilensteine wie das meisterhafte Drama "Paris, Texas" (1984), mit dem Wenders eine Goldene Palme beim renommierten Festival in Cannes gewann. Weiterhin werden die für den Oscar nominierten Dokumentarfilme "Pina" (2011) und "Buena Vista Social Club" (1999) gezeigt. Auch der Klassiker "Der Himmel über Berlin" (1987) darf nicht fehlen: Das magische Engel-Märchen beschert ein Wiedersehen mit den Weltklasseschauspielern Bruno Ganz und Otto Sander im schwarzweißen West-Berlin. Ausgewählt wurden zudem u. a. Wendepunkte des jungen (west-)deutschen Films, dessen Entwicklung Wim Wenders mit charakteristischen Roadmovies wie "Alice in den Städten" (1974) oder "Im Lauf der Zeit" (1976) maßgeblich beeinflusste.Die Wim-Wenders-Werkschau von NDR und daserste.de: ein umfassender, detailreicher, unterhaltsamer und mitunter überraschender Blick in das Schaffen des Ausnahmekünstlers, der bis heute das internationale Kino beeinflusst - vom "Jungen deutschen Film" bis zur Kinozukunft in 3-D. Für Wim Wenders-Fans - und alle, die es werden wollen!Konzipiert, entwickelt und kuratiert wurde die Werkschau von der Abteilung Dokumentarfilm, Dokudrama und Sonderprojekte des Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung des NDR in Kooperation mit daserste.de und Studio Hamburg Enterprises.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69086/4651851OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell