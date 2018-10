Wilson Sonsini Goodrich & Rosati erweitert Privatsphären- und Datenschutztätigkeit

-- Lore Leitner schließt sich WSGR-Kanzlei in London an --Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Wilson Sonsini Goodrich& Rosati, der führende Anbieter von Rechtsdienstleistungen fürTechnologie-, Life-Science- und Wachstumsunternehmen weltweit, gabheute bekannt, dass Lore Leitner sich der Firma of counsel imLondoner Firmensitz angeschlossen hat. Leitners Hauptaufgaben werdender Datenschutz und die Netzsicherheit sein.Seit fast einem Jahrzehnt berät Leitner Mandanten zu Datenschutzund Privatsphäre sowie Netzsicherheit und zu Fragen zum Themageistiges Eigentum. Sie beriet u. a. Mandanten bei der Konzeption undUmsetzung von Programmen zur Einhaltung des Datenschutzes,einschließlich derjenigen, die sich aus der AllgemeinenDatenschutzverordnung (GDPR) ergeben. Sie war weiter als Beraterinfür Unternehmen zum Thema Datenschutz bei der Entwicklung proaktiverGeschäftsstrategien, die eine groß angelegte Datennutzung,behördliche Untersuchungen und Schadensminderungstaktiken imZusammenhang mit Cyberangriffen oder Datenschutzverletzungenbeinhalten. Leitner besitzt außerdem ein umfangreiches Fachwissen imBereich M&A- und Kapitalmarkttransaktionen und in der Beratung vonDeal-Teams zu den Themen Privatsphäre, Datenschutz und anderenhandelsbezogene Anforderungen.Bevor sie sich WSGR anschloss, arbeitete Leitner alsSeniorpartnerin bei Latham & Watkins in deren Sitz in London, wo siesich auf Datenschutz, Netzsicherheit, sowie Technologie-, Medien- undTelekommunikationsrecht spezialisierte. Sie war von 2014 bis 2015 alsInterimsbeauftragte für den globalen Datenschutz für die Firma tätig.Vor ihrer Tätigkeit bei Latham & Watkins war sie Mitarbeiterin in derBrüsseler Kanzlei von Stibbe, wo sie 2009 ihre Zulassung erhielt, undim Londoner Firmensitz von Pinsent Masons."Lore hat in global wichtigen Handelszentren wie London undBrüssel praktiziert, um ihre Erfahrung in den Bereichen Datenschutzund Datensicherheit auszubauen, die Beratungsangelegenheiten,regulatorische Untersuchungen, Vorfallsreaktionen undTransaktionsarbeit umfasst," sagte Cédric Burton, ein Partner imBrüsseler WSGR-Sitz, der als Co-Leiter der Datenschutzpraxis derKanzlei die europäische Datenschutzpraxis leitet. "Lore ist dieideale Ergänzung für unseren Tätigkeitsschwerpunkt. Sie hilft uns mitihrem Fachwissen in strategisch wichtigen Bereichen dabei, unserenMandanten weltweit nahtlos praktische Beratung zu bieten. Wir heißensie herzlich in unserer Firma willkommen und freuen uns über dieAusweitung unserer Datenschutztätigkeit auf Großbritannien."Leitner wurde der J. D. 2008 von der Universität Antwerpen inBelgien verliehen, den sie magna cum laude abschloss. 2009 erhieltsie ihren LL. M. am King's College London (KCL) an der University ofLondon,Großbritannien. Sie spricht Englisch, Niederländisch,Französisch und Deutsch."Die Vielfalt und Zusammensetzung von Lores Fachgebieten deckenBereiche ab, die wichtig für die Handels- und Geschäftsinteressen derTechnologie- und Life-Science-Unternehmen in London und in ganzGroßbritannien sind," sagte Daniel Glazer, WSGR-Partner, der dieLondoner Kanzlei und die Expansionspraxis in den USA leitet. "Wirfreuen uns darauf, Lore in unserer neusten Kanzlei willkommen zuheißen."Informationen zu Wilson Sonsini Goodrich & RosatiSeit über 50 Jahren bietet Wilson Sonsini Goodrich & Rosati einumfassendes Spektrum an Dienstleistungen und Rechtsdisziplinen an,wobei sie sich auf die Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen,mit denen das Management und die Verwaltungsräte vonWirtschaftsunternehmen konfrontiert sind, konzentrieren. Die Firmaist landesweit anerkannt als führend in den Bereichen CorporateGovernance und Finanzen, Fusionen und Übernahmen, Private Equity,Wertpapierprozesse, Arbeitsrecht, geistiges Eigentum undKartellrecht, sowie in vielen anderen Rechtsgebieten. Wilson SonsiniGoodrich & Rosati sind stark im Silicon Valley verwurzelt undbesitzen Kanzleien in Austin, Peking, Boston, Brüssel, Hongkong,London, Los Angeles, New York, Palo Alto, San Diego, San Francisco,Seattle, Schanghai, Washington, D.C. und Wilmington, DE. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.wsgr.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/138117/wilson_sonsini_goodrich_and_rosati_logo.jpgPressekontakt:Alicia Towler WhiteWilson Sonsini Goodrich & Rosati212.497.7774awhite@wsgr.comOriginal-Content von: Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, übermittelt durch news aktuell