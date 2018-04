Wilson Sonsini Goodrich & Rosati baut globale Kartellrechtspraxis weiter aus

-Gorka Navea schließt sich dem Brüsseler Büro der Kanzlei an-Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Wilson Sonsini Goodrich& Rosati, der führende Anbieter von Rechtsdienstleistungen fürTechnologie-, Life-Science- und Wachstumsunternehmen weltweit, gibtheute bekannt, dass Gorka Navea sich der Kanzlei als Partner derKartellrechtspraxis im Brüsseler Büro anschließt. Navea war zuletztals Stellvertretender Referatsleiter der Direktion Kartelle bei derGeneraldirektion Wettbewerb (Directorate-General for Competition, DGCOMP) in der Europäischen Kommission tätig.Navea wird sich auf die Beratung von Mandanten inKartellangelegenheiten, einschließlich Kartelluntersuchungen undwettbewerbsrelevanten Faktoren im Zusammenhang mit Fusionen undÜbernahmen und geistigem Eigentum konzentrieren."Gorka kann eine hervorragende Karriere als einer derherausragenden Spezialisten für die Kontrolle von Kartellen undFusionen in der Europäischen Union vorweisen", erklärt Doug Clark,Managing Partner der Kanzlei. "In Anbetracht der erweiterten undglobalen Rechtsdurchsetzung durch die Wettbewerbsbehörden brauchenMandaten einen Experten wie Gorka, der auf den höchsten Ebenen derEuropäischen Kommission gearbeitet hat, und der mit dem europäischenWettbewerbsrecht bestens vertraut ist. Wir sind ausgesprochenglücklich darüber, dass Gorka sich der Kanzlei anschließt, und seinEintritt in unser Brüsseler Büro steht für Wachstum in einem unsererwichtigsten und erfolgreichsten Tätigkeitsfelder."Navea, der seit 2015 als Stellvertretender Referatsleiter derDirektion Kartelle bei der Generaldirektion Wettbewerb im Amt war,hatte dort eine Reihe von kartellrechtlichen Untersuchungeneingeleitet und war für die Prüfung der vorgeschlagenen Vergleichezwischen der Kartellbehörde der EG und den untersuchten Unternehmenverantwortlich. Zuvor, von 2013 bis 2014, war er Mitglied im Kabinettdes Vizepräsidenten der EU-Kommission und EU-Kommissars fürWettbewerb Joaquín Almunia. Navea war während dieser Zeit für dieFusions- und Kartelluntersuchungen in der Pharma-, Gesundheits-,Life-Science-, Lebensmittel-, Fertigungs- und Transportindustriezuständig und zeichnete darüber hinaus für sämtlicheKartellermittlungen verantwortlich, unter anderem auch in denBereichen Finanzdienstleistungen und Automobilteile.Von 2008 bis 2013 war Navea als Case Handler für dieGeneraldirektion Wettbewerb tätig, wo er an Fusionen in den BereichenTechnologie, Medien und Telekommunikation arbeitete, und instruiertespäter die Abteilung, die alle Kartell- und Fusionsuntersuchungenkoordiniert. Navea begann seine Karriere 1999 im Brüsseler Büro vonCoudert Brothers und arbeitete dann sechs Jahre lang als Associatebei Freshfields und Clifford Chance in Brüssel und Madrid.Navea erwarb 1996 seinen Licenciatura en Derecho (J.D.) und seinenAbschluss in EG-Recht 1997 an der Universidad de Deusto in Bilbao,Spanien, und ist Mitglied der spanischen Rechtsanwaltskammer und derRechtsanwaltskammer Brüssel.Die renommierte, mit Büros in New York, Washington, D.C., SanFrancisco, Silicon Valley und Brüssel vertretene Kartellrechtspraxisvon Wilson Sonsini Goodrich & Rosati berät Mandanten bei Fusionen undÜbernahmen, straf- und zivilrechtlichen Ermittlungen durch staatlicheStellen, Kartellrechtsstreitigkeiten und Fragen des geistigenEigentums, des Verbraucherschutzes und der Privatsphäre. UnsereAnwälte arbeiten mit Fortune-100-Unternehmen undwagniskapitalfinanzierten Start-up-Unternehmen zusammen und verfügenüber Expertise in nahezu allen wichtigen Industriezweigen,einschließlich Technologie, Medien, Gesundheitswesen,Dienstleistungen, Transport und Fertigung. Die internationalanerkannte Praxis war in mehrere der wichtigstenKartellangelegenheiten des letzten Jahrzehnts involviert und hatgünstige kartellrechtliche Ergebnisse für so unterschiedlicheMandanten Mylan, Google, Twitter, Live Nation, Netflix, Trulia,Seagate, Nuance, Coca-Cola, Glencore, McClatchy Company, Brocade,Pixar, Micron, und Autodesk erzielt. Unsere in Brüssel ansässigenWettbewerbsrechtler haben führende Unternehmen, wie z.B. AirFrance-KLM, Brocade, Coherent, Dell, Dolby, Glencore, Google,Mastercard, Mylan, und W.R. Grace, in verschiedenenwettbewerbsrechtlichen Fragen vertreten und Mandanten bei einigen derkomplexesten grenzüberschreitenden Transaktionen und Ermittlungenberaten.Informationen zu Wilson Sonsini Goodrich & RosatiWilson Sonsini Goodrich & Rosati deckt seit über 50 Jahren einebreite Palette von Rechtsleistungen und rechtlichen Disziplinen ab,die sich auf die wichtigsten Herausforderungen der Geschäftsführungund des Verwaltungsrates von Unternehmen konzentrieren. Die Kanzleigilt in den Bereichen Unternehmensführung und Finanzen, Fusionen undÜbernahmen, privates Beteiligungskapital, Wertpapierprozessrecht,Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Kartellrecht, und weiterenRechtsgebieten als landesweit führend. Wilson Sonsini Goodrich &Rosati ist fest in Silicon Valley verwurzelt und verfügt über Bürosin Austin; Boston; Brüssel; Hongkong; Los Angeles; New York; PaloAlto; Peking; San Diego; San Francisco; Seattle; Shanghai;Washington, D.C.; und Wilmington (Delaware). 