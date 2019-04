Wilson Sonsini Goodrich & Rosati baut Praxisbereiche Datenschutz und Netzsicherheit aus

- Nikolaos Theodorakis tritt dem Brüsseler Büro der Kanzlei bei -Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Wilson Sonsini Goodrich& Rosati, der führende Anbieter von Rechtsdienstleistungen fürTechnologie-, Life-Science- und Wachstumsunternehmen weltweit, hatheute bekanntgegeben, dass Nikolaos Theodorakis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446148-1&h=2072589088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2446148-1%26h%3D3078981165%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wsgr.com%252FWSGR%252FDBIndex.aspx%253FSectionName%253Dattorneys%252FBIOS%252F16903.htm%26a%3DNikolaos%2BTheodorakis&a=Nikolaos+Theodorakis) sich dem Brüsseler Büro der Kanzlei als OfCounsel für Datenschutz und Netzsicherheit anschließt.Theodorakis ist Spezialist für EU-Datenschutzgesetzgebung,DSGVO-Compliance, präventive Netzsicherheit, Werbung und Marketing.Er beschäftigt sich sowohl mit nichtstreitigen Angelegenheiten alsauch mit Ermittlungen mit Aufsichtsbehörden. Er vertrittmultinationale Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren, darunterTechnologie, Finanzdienstleistungen, Healthcare, Hospitality,Lebensmittel und Getränke, Versicherungen, Pharmazeutika, Chemikalienund Automotive. Darüber hinaus arbeitet Theodorakis mit Startups undetablierten Unternehmen in der Region EMEA und speziell inGriechenland und Zypern.Er ist ein erfahrener Berater in vielfältigenunternehmensrechtlichen Fragen und hat sich Expertenkenntnisse in derimmer stärkeren Verzahnung von Datenschutz, Finanzdienstleistungen(PSD2), Kartellrecht und internationalem Handelsrecht angeeignet. Erist ein gefragter Berater zu aufkommenden Datenschutzfragen inZusammenhang mit KI, Biotechnologie, Finanztechnologie undBlockchain."Nikolaos ist ein erfahrener Experte in wichtigen Fragen für dieMandanten unserer Kanzlei, insbesondere was die Compliance mit derDSGVO und EU-Datenschutzgesetzgebung betrifft", sagte Jan Dhont,Partner im Brüsseler Büro von WSGR, der ebenfalls vor Kurzem derKanzlei beigetreten ist und in der Vergangenheit bereits Kollege vonTheodorakis war."Als weiteres neues Mitglied des EU-Teams unserer Kanzlei - dasbereits zu den größten und talentiertesten im Großraum Brüssel zählt- verstärkt Nikolaos unsere Beratungstätigkeit für Unternehmen jederGröße bei komplexen Fragen zu Datenschutz und Netzsicherheit. Wirfreuen uns auch, mit seiner Hilfe neue Märkte wie Griechenland undZypern zu erschließen", ergänzte Cedric Burton, Mitvorsitzender derinternationalen Datenschutz- und Netzsicherheitspraxis der Kanzlei.Theodorakis ist ebenfalls außerordentlicher Professor an derUniversity of Oxford und Fellow an der Stanford Law School mit Fokusauf Technologie und geistiges Eigentum. In der Vergangenheit hatte erLehr- und Forschungsaufträge an der University of Cambridge, HarvardLaw School und Columbia Law School. Er hat viele Arbeitenveröffentlicht und ist ein gefragter Redner bei öffentlichenVeranstaltungen. Er hält Gastvorträge in aller Welt und tritt beiinternationalen Symposien und TEDx-Konferenzen auf.Zuletzt diente Theodorakis als Rechtsberater im Brüsseler Büro vonAlston and Bird LLP. Er arbeitete ebenfalls als Partner im BrüsselerBüro von Sidley Austin LLP.Theodorakis hat die folgenden akademischen Grade: PG.C. von derUniversity of Oxford; Ph.D. von der University of Cambridge; PON vonder Harvard Law School; LL.M. vom University College London; M.Phil.von der University of Cambridge; und J.D. von der Universität Athen.Er spricht fließend Englisch, Griechisch und Französisch.Theodorakis ist der vierte hochrangige Anwalt, der in denvergangenen Monaten die Datenschutz- und Netzsicherheitspraxis derKanzlei verstärkt. Im Januar 2019 stieg Jan Dhont im Brüsseler Bürovon WSGR als Partner ein, im Dezember 2018 kam Allison Bender als OfCounsel in das WSGR-Büro in Washington, D.C., und im Oktober 2018schloss sich Lore Leitner dem Londoner Büro von WSGR als Of Counselan. Des Weiteren sind zum 1. Februar 2019 mit Beth George und MattStaples zwei weitere Partner der Datenschutz- undNetzsicherheitspraxis der Kanzlei beigetreten. Ihre Fachgebiete sindNetzsicherheit und transaktionaler Datenschutz. Beide wurden imDezember 2018 zum Partner berufen.Informationen zu Wilson Sonsini Goodrich & RosatiSeit mehr als 50 Jahren bietet Wilson Sonsini Goodrich & Rosatiein breites Spektrum an Dienstleistungen und Rechtsdisziplinen, diedas Management und den Vorstand von Unternehmen bei ihren wichtigstenHerausforderungen unterstützen. 