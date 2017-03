Wilo: Auf dem Weg in die digitale Zukunft / Dortmunder Pumpenspezialist erzielt siebten Rekordumsatz in Folge und setzt als Innovations- und Technologieführer neue Maßstäbe (FOTO)

Dortmund/Düsseldorf (ots) -Die Wilo Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Soist der Weltmarktführer aus Dortmund erneut profitabel gewachsen. MitUmsatzerlösen in Höhe von 1,33 Milliarden Euro ist der Rekordwert desVorjahres nochmals übertroffen worden. Damit wurden die Umsatzerlösezum siebten Mal in Folge gesteigert. Währungsbereinigt betrug dieUmsatzsteigerung 3,9 Prozent. Die Profitabilität lag mit einerEBIT-Marge von 8,1 Prozent auf hohem Niveau. "Wir haben kräftig indie Zukunft investiert, mit knapp 110 Millionen Euro erreichten dieInvestitionen einen neuen Höchstwert", erläuterte derWilo-Vorstandsvorsitzende Oliver Hermes im Rahmen derJahrespressekonferenz des Unternehmens in Düsseldorf. "Ebenso habenwir unseren Anspruch, als Innovationsführer und digitaler Pionierneue Standards zu setzen, nachhaltig untermauert", so der 46jährigeweiter. Insgesamt flossen mit 65 Millionen Euro mehr Mittel in dieForschung und Entwicklung als je zuvor.Wilo setzt neue Standards in der PumpenindustrieDie Wilo-Stratos MAXO, die erste Smart-Pumpe der Welt*, ist nurein Beispiel für die erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeitder letzten Jahre. "Wir sind auch hinsichtlich der digitalenTransformation einen großen Schritt vorangekommen und habenwesentliche Projekte zur Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategierealisiert", stellte Oliver Hermes fest. Mit der Formulierung derAmbition 2020+ wurde die Unternehmensstrategie im Geschäftsjahr 2016weiterentwickelt, an die veränderten wirtschaftlichen undtechnologischen Rahmenbedingungen angepasst und so die Basis für einbeschleunigtes profitables Wachstum gestärkt.Wilo stärkste Industriemarke DeutschlandsNicht nur auf Produktebene wusste der Spezialist für Pumpen undPumpensysteme 2016 zu überzeugen: Der renommierte Rat für Formgebungund das German Brand Institute zeichneten Wilo mit dem German BrandAward in Gold als stärkste Industriemarke Deutschlands aus. Mitdiesem Preis wurden erstmals Unternehmen gewürdigt, die sich der"Bedeutung der Markenführung als entscheidendem Erfolgsfaktor"bewusst sind und diese in besonders herausragender Art und Weiseumsetzen. "Wir haben es geschafft, uns dank einer stringenten,weltweiten Umsetzung über alle Kommunikationskanäle hinweg, vom'hidden' zum 'visible' Champion zu entwickeln", bestätigte OliverHermes das konsequente Bemühen um die Stärkung der Marke Wilo.Intensivierte GlobalisierungDie regionale Diversifikation, die bei Wilo Ausdruck einerintensivierten Globalisierungsstrategie ist, war auch 2016 einwesentlicher Erfolgsfaktor für die positive wirtschaftlicheEntwicklung der Wilo Gruppe. In China, Korea und auch in Russlandsowie in einigen Schwellenländern Afrikas und in den Golf-Staatenwurde ein kräftiges Wachstum generiert. In Europa wurde dieGeschäftstätigkeit insbesondere in den deutschsprachigen Ländern, inSkandinavien und dem Mittelmeerraum nachhaltig ausgeweitet."Insgesamt haben sich die heterogenen Entwicklungen in einzelnenLändern gegenseitig ausgeglichen. Zudem konnten wir deutlich negativeWährungseffekte gut kompensieren", sagte der Vorstandsvorsitzende.Wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Wilo Gruppewurden plangemäß und konsequent durchgeführt. Im Juni letzten Jahreseröffnete das traditionsreiche Unternehmen im Beisein des russischenMinisterpräsidenten Dmitri Medwedew ein neues Werk und Bürogebäude inder Region Moskau. Mit dem Neubau lokalisiert die Wilo Gruppe nochintensiver als zuvor ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in Russlandund vertieft ihre Wertschöpfung.Dortmund wird digitaler Standort Nummer 1Das größte Standortentwicklungsprojekt ihrerUnternehmensgeschichte realisiert die Wilo Gruppe am Stammsitz inDortmund. Im Oktober 2016 erfolgte mit einem symbolischen Spatenstichder offizielle Baustart für die neue Smart Factory. Zu Beginn diesesJahres wurde bereits die Grundsteinlegung in Anwesenheit von FrauHannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen,gefeiert. "Dortmund wird der digitale Standort Nummer 1 der WiloGruppe sein und, dies ist unser Anspruch, Maßstäbe in der Wilo-Weltund in der Pumpenindustrie insgesamt setzen", bekräftigte OliverHermes.Wilo auf dem Weg in die ZukunftDas Geschäftsjahr 2016 hat erneut gezeigt, dass die digitaleTransformation neben den schwierigen geopolitischen undmakroökonomischen Entwicklungen die größte Herausforderung derGegenwart ist. "Diesem Wandel muss ein Unternehmen mitvorausschauendem Handeln begegnen", sagte Oliver Hermes. "Um in einemkompetitiven und von technologischen Umbrüchen geprägten Marktbestehen zu können, haben wir als Unternehmensgruppe eine klareRichtung und einen gemeinsamen Weg definiert", fügte er hinzu. Nebender Überarbeitung der Unternehmensstrategie wurden acht konkreteWachstumsinitiativen definiert und die digitale Transformation nochspezifischer in die Ambition 2020+ eingebunden. Damit wurde derAnspruch, digitaler Pionier der Pumpenbranche zu sein, ausdrücklichin der Ambition 2020+ manifestiert.Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016 hat die Wilo Gruppe in Bezugauf die Digitalisierung entscheidende Akzente gesetzt. "Denn wirwissen: Wer hier keine führende Rolle spielt, droht unter Umständenvom Markt zu verschwinden. Davon ist der Wandel, den wir aktuelldurchlaufen, stark geprägt" so der Wilo-Vorstandsvorsitzende, derhinzufügte: "Im Jahr 2015 haben wir unsere Unternehmensstrategie umeine Digitalisierungsstrategie erweitert, nun befinden wir unsinmitten ihrer Umsetzung."Wilo-Stratos MAXO setzt neue MaßstäbeWILO BRINGS THE FUTURE. Dies ist das Leitmotiv der aktuellenWilo-Kampagne. Das Flaggschiff der neuen digitalen Produkte, Systemeund Lösungen ist die Wilo-Stratos MAXO. Dieses digitaleHigh-End-Produkt ist erneut eine richtungsweisende Entwicklung, dieMaßstäbe im Hinblick auf Energieeffizienz, Installation,Kundenkomfort und Benutzerfreundlichkeit setzen wird. DieWilo-Stratos MAXO, die erste Smart-Pumpe der Welt*, wird zukünftig inder neuen Smart Factory in Dortmund gebaut werden. "Mit derEntwicklung der Stratos MAXO unterstreichen wir unseren Anspruch, alsinternationaler Premiumanbieter von Hightech-Pumpen und-Pumpensystemen Technologieführer unserer Branche zu sein" erläuterteOliver Hermes.Denkfabrik etabliertWilo treibt die digitale Transformation der Unternehmensgruppeauch in 2017 weiter voran. Mit der Etablierung derunternehmenseigenen Denkfabrik, dem Wincubator, auf dem EUREF-Campusin Berlin wurde ein weiterer entscheidender Schritt in die Zukunftgemacht. Der Name Wincubator setzt sich aus den Wörtern Wilo undInkubator zusammen und beschreibt einen "Brutkasten" für innovativeIdeen sowie unternehmerisches Engagement in der digitalen Welt undder Start-up-Szene.Gut aufgestellt in die ZukunftDie Welt steht vor besonderen Herausforderungen: Diegeopolitischen Risiken steigen, nationalistische undprotektionistische Strömungen weiten sich aus. All diese Faktorenwerden die weltwirtschaftliche Entwicklung weiter nachhaltigbeeinflussen. Wilo setzt diesen Tendenzen eine intensivierteGlobalisierung entgegen, treibt die digitale Transformation weitervoran und antizipiert neue Entwicklungen und Trends, um aufErfolgskurs zu bleiben. Die Wilo Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016 dasFundament für ein beschleunigtes profitables Wachstum zielgerichtetweiter ausgebaut. "Diese starke Basis stimmt mich zuversichtlich,dass wir trotz aller widrigen geopolitischen Rahmenbedingungenunseren Erfolgskurs 2017 weiter fortführen werden", zeigte sichOliver Hermes auf der Jahrespressekonferenz in Düsseldorf überzeugt.Dies bestätigen auch die Kennzahlen des ersten Quartals imGeschäftsjahr 2017. Die Wilo Gruppe setzt ihren profitablenWachstumskurs erfolgreich fort und weitet ihre starke Marktpositionkontinuierlich aus.Ein besonderes Highlight des noch jungen Jahres 2017 stellt fürdie Wilo Gruppe die Akquisition der Pumpenhersteller Weil PumpCompany, Inc. und Scot Pump Company sowie der Karak MachineCorporation da. Im Rahmen eines Asset-Deals übernahm die WILO USALLC, eine Tochtergesellschaft der WILO SE, im März das operativeGeschäft der drei Unternehmen, die zusammen rund 140 Mitarbeiterbeschäftigen. Die übernommenen Fertigungskapazitäten ermöglichen es,die Kundenbedürfnisse auf dem US-amerikanischen Markt zeitnah undbedarfsgerecht zu erfüllen und ein breiteres Spektrum an qualitativhochwertigen Produkten "Made in USA" anbieten zu können. "Ziel dieserUnternehmensakquisition ist es, die regionale Präsenz zu erhöhen undunsere Marktentwicklung in Nordamerika zu beschleunigen. Mit dieserTransaktion setzen wir also einen wichtigen Bestandteil unsererintensivierten Globalisierungsstrategie um", erklärt Oliver Hermes.Auch in Bezug auf die Digitalisierung blickt derWilo-Vorstandsvorsitzende positiv in die Zukunft: "Die digitaleTransformation bietet eine Fülle von neuen Chancen. In Bezug aufderen Realisierung sind wir bei Wilo hervorragend aufgestellt: Wirverfügen über eine zukunftsgerichtete Strategie, smarte Produkte,intelligente Lösungen und vor allem über das richtige Team", schließtder Wilo-Vorstandsvorsitzende die Jahrespressekonferenz.*Unter einer Smart-Pumpe verstehen wir eine neue Kategorie vonPumpen, die weit über unsere Hocheffizienzpumpen oder Pumpen mitPumpen-Intelligenz hinausgeht. Die Kombination aus neuester Sensorikund innovativen Regelungsfunktionen (z.B. Dynamic Adapt plus undMulti-Flow Adaptation), der bi-direktionalen Konnektivität (z.B.Bluetooth, integrierte Analogeingänge, binäre Ein-und Ausgänge,Schnittstelle zum Wilo Net), Aktualisierung durch Software-Updatessowie einer exzellenten Benutzerfreundlichkeit (z.B. dank SetupGuide, Preview-Prinzip zur vorausschauenden Navigation und derbewährten grünen Knopf-Technologie) machen diese Pumpe zu einerSmart-Pumpe.Pressekontakt:Kay HoffmannTel.: + 49 231 4102-7745Mail:kay.hoffmann@wilo.comOriginal-Content von: Wilo Gruppe, übermittelt durch news aktuell