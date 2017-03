Unterföhring (ots) - Gladbach gegen Bayern: DerBundesliga-Klassiker ist auch in "Sky90 - die KIA Fußballdebatte"eines der Hauptthemen. Unmittelbar vor Sendungsbeginn um 19.30 Uhrendet das Aufeinandertreffen der beiden bestenRückrunden-Mannschaften im Borussia-Park.Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal den langjährigenEx-Bayern-Profi Willy Sagnol. In insgesamt neun Jahren beim deutschenRekordmeister gewann er fünf Deutsche Meisterschaften, vierDFB-Pokale, die UEFA Champions League und den Weltpokal. Zuletzt warder ehemalige französische Nationalspieler, der am Samstag seinen 40.Geburtstag feiert als Trainer von Girondins Bordeaux tätig.Außerdem ist Sky Experte Marcell Jansen zu Gast. Der gebürtigeMönchengladbacher spielte insgesamt 14 Jahre für die heimischeBorussia, bevor er zur Saison 2007/08 zum FC Bayern Münchenwechselte, wo er gemeinsam mit Willy Sagnol den Gewinn des Doublesfeiern konnte. Sein dritter ehemaliger Bundesliga-Klub, der HSV, istam Samstagabend in Frankfurt zu Gast.Ebenfalls im Studio ist Sport-Reporter Karlheinz Kas, derregelmäßig im Rahmen der ARD-Bundesliga-Konferenz im Radio zu hörenist und auch von den Spielen des FC Bayern in der UEFA ChampionsLeague berichtet.Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Fritz von Thurnund Taxis."Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhrdirekt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen BorussiaMönchengladbach und dem FC Bayern München (ab 17.00 Uhr) auf SkySport Bundesliga 1 HD.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 9958 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell