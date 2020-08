Willst du loslegen und in den Börsencrash investieren? Hier ist, was man wissen sollte

Manchmal werde ich gefragt, was der beste Zeitpunkt ist, um mit dem Investieren zu beginnen. Meine Antwort lautet jetzt. Jeder Zeitpunkt ist ein guter Zeitpunkt, wenn du langfristig dabei bist. Aber manche Zeiten sind besser als andere, und ein Börsencrash kann zu Schnäppchenkäufen führen. Der FTSE 100 ist im Jahr 2020 immer noch um 20 % gefallen, also ist es Zeit, anzufangen?

Du musst wissen, was du tun musst. Und, was noch wichtiger ist, was man nicht tun sollte. Während des Lockdown haben junge Menschen, die zwar arbeiten, aber nirgendwo hingehen können, ihr Geld an der Börse ausgegeben. Das kann eine gute Sache sein, aber einige frühe Reaktionen sind nicht so positiv.

“Ich wusste nicht, dass ich so schnell Geld verlieren kann.” Das höre ich nicht gerne. Aber es ist geschehen. Wir befinden uns in einem Börsencrash, du siehst eine Aktie, die stark gefallen ist, und denkst, du kannst einsteigen und einen schnellen Gewinn machen. Aber es geht weiter abwärts, und du verkaufst ein paar Tage später, um deine Verluste zu begrenzen.

Der Weg zum Verlust

Du könntest auch einige Gewinner auswählen, aber ohne eine wirklich langfristige Strategie wirst du wahrscheinlich nicht mehr Gewinner als Verlierer finden. Nicht, wenn du nach schnellen Gewinnen suchst. Jedes Mal, wenn du kaufst und verkaufst, zahlst du deinem Makler eine Provision. Und dann ist da noch die Marktspanne – zu jedem Zeitpunkt musst du für den Kauf einer Aktie mehr bezahlen, als man beim Verkauf erhält. Und diese Kauf-/Verkaufsspanne kann groß sein. Ich habe kürzlich eine beliebte Penny-Share-Wachstumsaktie untersucht, und damals bedeutete der Spread, dass du 10 % Kursgewinn brauchst, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Börsencrash-Kurse helfen nicht, wenn du das zu überwinden hast.

Wie man sich nicht verbrennt

Ein paar Monate oder vielleicht nur ein paar Wochen mit frustrierenden Ergebnissen und verlorenem Geld könnten dich davon abhalten, ein Leben lang an der Börse zu investieren. Und das wäre eine Schande. Denn Aktien sind seit mehr als einem Jahrhundert die beste Form der Investition. Wenn du deinen Ansatz richtig anstellst, kann dir der Einstieg während eines Börsencrashs einen zusätzlichen Schub geben. Aber du musst es auch richtig anstellen.

Das erste, was du wissen musst, ist, was du kaufst. Spielst du auf eine Zahl in einem Chart? Siehst du es wie ein Lotterielos und hoffst, dass deine Zahl kommt? Falsch. Kaufe einen Teil eines Unternehmens, das du gerne ewig lange besitzen willst und das dich mit Gewinnen und Dividenden bereichern wird? Richtig.

Auftrieb durch Börsencrash

Angenommen, du kaufst Aktien von Tesco, AstraZeneca, BP oder anderen führenden FTSE 100-Unternehmen. So wirst du Teilhaber einiger großer britischer (und globaler) Unternehmen. Vergiss den Aktienkurs und wohin er sich in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten entwickeln könnte. Denk stattdessen daran, wie viel du in den nächsten fünf, 10, 20 Jahren an Dividenden bekommen könntest.

Wenn du so an das Investieren herangehst, kannst du in ein paar Jahrzehnten auf den Börsencrash von 2020 zurückblicken und daran denken, was für ein großartiges Jahr es war.

