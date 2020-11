Willst du mit Aktien reich werden? 4 Zitate von Elon Musk, die du kennen musst

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Mit Aktien wird man nicht über Nacht zum Millionär. Für Anleger, die bei (fast) null anfangen, kann es mehrere Jahrzehnte dauern, bis der Traum vom siebenstelligen Kontostand endlich wahr wird. Die optimistische Nachricht lautet: Jeder kann es schaffen, auch du!

Zum Glück gibt es jede Menge gute Ratschläge dort draußen, mit denen du dein Ziel, Aktienmillionär zu werden, schneller erreichen kannst. Im Folgenden findest du vier Zitate von Tesla-Chef Elon Musk, die dich zu einem besseren Investor machen und dir helfen können, mit Aktien reich zu werden.

Aktien-Tipp 1: Fokussiere dich auf die Produkte

Großartige Unternehmen basieren auf großartigen Produkten.



Elon Musk ist besessen von guten Produkten. Er will nicht einfach ein gutes Produkt herstellen, sondern das beste Produkt, und damit am besten noch ein drängendes Problem der Menschheit lösen. Unternehmen, die keinen solchen inneren Antrieb besitzen, werden weniger wettbewerbsfähige Produkte auf den Markt bringen. Damit sind sie den großartigen Unternehmen im Sinne des Elon-Musk-Zitats unterlegen. Letztere Aktien werden dich daher wahrscheinlich eher zum Millionär machen.

Wenn du deine Aktien auswählst, achte also darauf, dass deine Unternehmen Dinge herstellen, die du kennst und liebst. So bemerkst du auch sofort, wenn deine Unternehmen von ihrem guten Kurs abkommen.

Aktien-Tipp 2: Setze auf Innovation

Wenn du nicht ab und zu scheiterst, bist du nicht innovativ genug.



Elon Musk ist ein großer Verfechter von Innovationskraft, was man auch an seinen Unternehmen erkennen kann. Auf der anderen Seite hält er Burggräben (im Sinne von Wettbewerbsvorteilen), auf die zum Beispiel der berühmte Investor Warren Buffett stark achtet, für überbewertet.

Meiner Meinung nach sind Burggräben ein tolles Mittel, um sich in alten, etablierten Industrien eine tolle Marktposition zu verschaffen. Coca-Cola ist ein berühmtes Beispiel hierfür – viel Innovation ist hier nicht nötig. Doch in vielen anderen Industrien geht diese Innovationsvermeidungsstrategie nur so lange gut, wie kein innovativer Neueindringling à la Tesla in den Markt eintritt.

Paradoxerweise ist man manchmal mit den Unternehmen, die mehr riskieren, auf der sichereren Seite. Und diese sind es auch, die dir helfen können, mit Aktien richtig reich zu werden.

Aktien-Tipp 3: Diversifiziere nicht zu sehr

Es ist okay, alle Eier in einen Korb zu legen, solange du auf diesen Korb gut aufpasst.



Eine starke Diversifikation, also die Streuung deiner Investments, ist ein viel zitierter Tipp, um mit Aktien reich zu werden. Das Kalkül dahinter ist, dass Kursrückgänge bei der einen Aktie von der anderen aufgefangen werden können. Aber je mehr Aktien du besitzt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du die durchschnittliche Marktrendite nicht übertriffst. Und dann könntest du das Auswählen einzelner Aktien auch bleiben lassen und einfach direkt in ETFs investieren. Das macht deutlich weniger Arbeit.

Nach Elon Musks Zitat kannst du durchaus auch mal mutig sein und dich nur auf wenige Aktien konzentrieren. Aber nur, solange du dich bei diesen gut auskennst und die Unternehmen dahinter laufend überwachst.

Aktien-Tipp 4: Überwinde deine Psychologie

Constantly seek criticism. A well thought out critique of whatever you’re doing is as valuable as gold.



Beim Investieren spielt uns unser Gehirn eine Vielzahl Streiche, auf die ich hier gar nicht näher eingehen kann. Fest steht, dass wir oft viel weniger rational handeln, als wir wirklich denken. Und das kann uns daran hindern, mit Aktien reich zu werden!

Daher sind wir auf die Kritik von Außenstehenden angewiesen. Sie lassen uns unsere Thesen hinterfragen. So können wir zu besseren Entscheidungen kommen und in die besten Aktien investieren.

The post Willst du mit Aktien reich werden? 4 Zitate von Elon Musk, die du kennen musst appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Christoph Gössel besitzt Aktien von Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2020