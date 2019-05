"Willkommen beim intensivsten Bewerbungsgespräch der Welt!": "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" startet am 9. Juli auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Herzlich willkommen zum längsten und intensivstenBewerbungsgespräch der Welt", begrüßt Jochen Schweizer elfJob-Anwärter. Der Mann, der seit über 25 Jahren mit seinenErlebnissen Millionen Menschen glücklich gemacht hat, vergibt aufProSieben einen echten Traumjob - sechsstelliges Jahresgehaltinklusive. "Ich suche einen Geschäftsführer oder eineGeschäftsführerin für eines meiner Unternehmen und nehme meineBewerber mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um die Welt",verspricht Jochen Schweizer in "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer",ab 9. Juli auf ProSieben.Ob beim Viehtreiben in der afrikanischen Savanne, auf einemSchwebebalken in schwindelerregenden alpinen Höhen oder beimFunsport-Geräteverleih am Strand von Ibiza: Der ehemalige Stuntmanund Multi-Unternehmer lädt zu einem internationalenBewerbungsverfahren der etwas anderen Art und verlangt seinenpotenziellen neuen Mitarbeitern alles ab. "Ich führe meine Bewerberan Orte, die mein Leben geprägt haben und mich zu dem Menschengemacht haben, der ich heute bin", sagt Jochen Schweizer. Von Keniaüber Thailand bis nach Spanien und Norwegen: Welcher der Bewerberüberzeugt den erfolgreichen Unternehmer auf ganzer Linie - und werwird vorzeitig nach Hause geschickt? Nur wer sich gegen dieKonkurrenz behauptet, startet bei Jochen Schweizer durch. DemGewinner des internationalen Bewerbungsmarathons winkt eineSchlüsselposition in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe und einsechsstelliges Jahresgehalt. Produziert wurden die sechs Folgen vonSony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH.Über Jochen SchweizerJochen Schweizer war Stuntman in Actionfilmen, fuhr Kajak auf denextremsten Flüssen Europas und begründete das Bungeespringen inDeutschland. 1985 gründete er sein erstes Unternehmen, aus dem späterdie nach ihm benannte Unternehmensgruppe entstand. Heute ist JochenSchweizer erfolgreicher Unternehmer, Bestseller-Autor und gefragterRedner. Sein Name steht für einzigartige Erlebnisse."Der Traumjob - bei Jochen Schweizer", ab 9. Juli immer dienstagsum 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell