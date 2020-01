Willkommen in der Zukunft: Konnektivitäts-Technologie warnt Autofahrer vor Gefahren hinter Ecken und Kurven

Köln (ots) -- Lokale Gefahrenwarnung - so der Name der neuen Technologie -informiert Autofahrer über vorausliegende Gefahren wie Staus,Unfälle, Wetterextreme oder Erdrutsche- Das System zählt zur Serienausstattung des neuen Ford Puma undmarkiert einen weiteren technologischen Schritt zur Erhöhung derVerkehrssicherheit- Dank vernetzter Cloud-Systeme können die gesendetenInformationen auch mit Fahrzeugen anderer Automobilherstellergeteilt werden - und umgekehrt- "Diese Warnungen sind spezifisch, relevant und auf dietatsächlichen Situationen vor Ort zugeschnitten"Im Straßenverkehr kann es nützlich sein, wenn man weiß, was hinter der nächstenEcke oder Kurve passiert. Dank einer neuen Technologie wird dies nun beiFord-Fahrzeugen zur Realität. Die "Lokale Gefahrenwarnung" (Local HazardInformation, kurz: LHI) ist bereits serienmäßiger Bestandteil des neuen FordPuma, der am 7. März in Deutschland auf den Markt kommt*#, und soll bis Endediesen Jahres für mehr als 80 Prozent aller neuen Ford-Pkw verfügbar sein. LHImarkiert einen weiteren technologischen Schritt zur Erhöhung derVerkehrssicherheit, da es Autofahrern hilft, Gefahren frühzeitig zu erkennen undnach Möglichkeit zu vermeiden**. Wenn vorausfahrende Fahrer auf plötzlicheStaus, Unfälle oder sonstige Hindernisse stoßen, werden die folgenden Fahrer -die eventuell noch keine Sicht auf das Geschehen haben - vorgewarnt. EineWarnung kann in verschiedensten Situationen erfolgen, beispielsweise auch beiplötzlich einsetzendem Hagel oder bei einem Erdrutsch. Die Warnungen werden vomvorausfahrenden Auto automatisch ausgelöst, etwa wenn die Warnblinker aktiviertwerden oder durch eine Notbremsung, im schlimmsten Fall auch durch ausgelösteAirbags. LHI arbeitet selbsttätig, das heißt: Der Fahrer muss nicht aktivwerden, um Warnmeldungen abzusetzen.Entscheidend ist, dass der Nutzen dieser Technologie nicht nur auf diejenigenAutofahrer beschränkt bleibt, die in Ford-Fahrzeugen unterwegs sind. Die überdas bordeigene Mobilfunknetz gesendeten Informationen können, dank vernetzterCloud-Systeme ("Schwarm-Intelligenz"), auch mit Fahrzeugen andererAutomobilhersteller geteilt werden - und umgekehrt. Je mehr Autos miteinandervernetzt sind und miteinander kommunizieren, desto größer die Effizienz desSystems und damit auch der Gesamtnutzen.Dies der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video: https://youtu.be/Lwi554u9_z8So funktioniert die Lokale GefahrenwarnungAuf Basis von Informationen des FordPass Connect-Modems kann LHI bereits schondann auf mögliche Gefahrensituationen hinweisen, wenn diese weder vom Fahrernoch von den eigenen Fahrer-Assistenzsystemen wahrgenommen werden, weil sie sichzum Beispiel hinter einer nicht einsehbaren Kurve befinden. Sensoren überwachenAktivitäten wie Notbremsung, Nebelscheinwerfer und Traktionskontrolle, umungünstige Wetter- oder Straßenbedingungen zu erfassen. Diese Daten werdenverarbeitet, um den Gefahrenort und um die Art des Vorfalls zu ermitteln und mitanderen Verkehrsteilnehmern zu teilen. Möglich werden Warnungen überdies durchden Zugriff auf Daten des Unternehmens HERE Technologies, das Informationen vonlokalen Behörden und Rettungsdiensten sowie anderer mit der Cloud verbundenerVerkehrsteilnehmer zuliefert. Dies betrifft zum Beispiel Hinweise auf Unfälle,Baustellen und liegengebliebene Fahrzeuge ebenso wie Gefahren, die vonFußgängern und Tieren ausgehen, oder auch kritische Straßenbedingungen außerhalbdes Sichtbereichs. Potenzielle Gefahren werden über das Armaturen-Display desFord Puma angezeigt - und zwar nur dann, wenn diese Gefahren die eigeneFahrtroute betreffen."Die Lokale Gefahrenwarnung unterscheidet sich von herkömmlichen Systemendadurch, dass es die Autos selbst sind, die über das Internet der Dingemiteinander verbunden sind. Es gibt keine Abhängigkeit von Drittanbieter-Apps",sagt Jörg Beyer, Executive Director, Engineering, Ford of Europe. "DieseWarnungen sind spezifisch, relevant und auf die tatsächlichen Situationen vorOrt zugeschnitten".* Die Funktion "Lokale Gefahrenwarnung" wird über das FordPass Connect-Modemaktiviert und ist für das erste Jahr nach dem Kauf eines neuen Ford Pumakostenlos. Danach ist eine Lizenzgebühr im Rahmen des Konnektivitätspakets zuentrichten. Das FordPass Connect-Modem wird zum Zeitpunkt derFahrzeugauslieferung aktiviert. Kunden können entscheiden, welche Daten siefreigeben möchten.** Assistenz-Systeme wie z. B. Lokale Gefahrenwarnung ergänzen das Angebot undersetzen weder die Aufmerksamkeit noch das Urteils- und Reaktionsvermögen desFahrers.# Kraftstoffverbrauch des Ford Puma in l/100 km: 4,6 - 4,2 (kombiniert);CO2-Emissionen in g/km: 106 - 96 (kombiniert)Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn.5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. Ford-Werke GmbH
Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln.
Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.