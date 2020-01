Willkommen in der Traumvilla mit dem Barbie dreamhouse adventures-Magazin (FOTO)

Berlin (ots) - Die Neuerscheinung "Barbie dreamhouse adventures" heißtLeserinnen ab 28.01. in Barbies Traumvilla willkommen.Im Magazin warten quartalsweise lustige Rätsel und tolle Ausmalseiten, leckereRezepte und spannende Spiele auf Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren.Obendrein enthält das Heft eine Traumvilla als Bastelvorlage sowie passend dazueine zehnseitige Mitmachgeschichte.Mit dem beiliegenden Fashion-Paket lässt sich nicht nur eine Barbie-Puppe neustylen, sondern auch für die Leserinnen selbst ist ein tolles Schmuck-Accessoireenthalten. Die zugehörige TV-Serie wird aktuell immer samstags auf Super RTLausgestrahlt. Für die Vermarktung der Zeitschrift ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: DirkEggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an denuntenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Karoline Westermeyer BenzJunior Product & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon + 49 (0)30/24 00 80E-Mail k.westermeyerbenz@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4500042OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell