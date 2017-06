Wilhelmshaven (ots) -Am Samstag, den 10. Juni 2017, wird bereits zum dritten Mal inFolge der "Tag der Bundeswehr" an 16 Standorten bundesweit ab 10 Uhrbis 18 Uhr ein buntes Programm mit Informationen, Gesprächen undPräsentationen bieten. In diesem Jahr laden dazu unter anderem dieMarinestandorte Wilhelmshaven, Stralsund und Plön ein.Besucher können hier in Wilhelmshaven, am größten Standort derBundeswehr, neben der Deutschen Marine auch das Heer und dieLuftwaffe erleben. Das erste Mal wird im Zuge des Tages derBundeswehr auch ein Uboot der Klasse 212A in Wilhelmshavenfestmachen. Für einige Besucher wird es möglich sein das Boot auchvon innen zu besichtigen. Das größte Exponat ist sicherlich dieFregatte "Hessen", die neben der Korvette "Erfurt" zum "Open Ship"einlädt. Der A400M, eines der neusten Flugzeuge der Bundeswehr, wirdden Stützpunkt an diesem Tag überfliegen. Der Pionierpanzer "Dachs"lockt mit einer Vielzahl an dynamischen Vorführungen. Auch in diesemJahr stehen Soldatinnen und Soldaten vor ihrem Arbeitsgerät denBesuchern Rede und Antwort.Ein Highlight an diesem Tag werden die "Freifaller" aus Seedorfsein. Diese werden mehrfach aus 3.000 Meter Höhe abspringen und mitFallschirmen im Marinestützpunkt landen. Soldaten des Seebataillonswerden sich bei einer Boardingübung von einem Marinehubschrauber "SeaLynx" auf einen Schlepper abseilen. Auch unsere kleinen Gäste werdenbei dem Kinderfest mit Schminken, einer Hüpfburg, Popcorn,Zuckerwatte und vielem mehr auf ihre Kosten kommen.Das Programm wird am Abend durch einen "Großen Zapfenstreich" aufdem Rathausplatz in Wilhelmshaven abgerundet. Die höchstemilitärische Ehrenbezeugung wird bei Fackelschein durch dasWachbataillon der Bundeswehr und das Luftwaffenmusikkorps Münsterdurchgeführt.Weitere Informationen, zum "Tag der Bundeswehr", finden sie unterder Eventseite www.tag-der-bundeswehr.de.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum "Tag der Bundeswehr" in Wilhelmshaven undzum "Großen Zapfenstreich" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung mit dem angehängtenAkkreditierungsformular gebeten.Termin 1 - "Tag der Bundeswehr":10 - 18 Uhr "Tag der Bundeswehr" im Marinestützpunkt HeppenserGrodenDas Pressebüro befindet sich in Gebäude 11 desMarinestützpunktkommandos. Hier erhalten sie eine Pressemappe mitallen wichtigen Informationen zum Programm rund um den Tag derBundeswehr. Zudem kann hier auf besondere Wünsche eingegangen werden.Marinestützpunkt Heppenser Groden, Am Altheppenser Seedeich,Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Termin 2 - "Großer Zapfenstreich":19.30 Uhr Konzert "Showband Rastede" auf dem Rathausplatz21 Uhr Aufstellung "Großer Zapfenstreich"21.30 Uhr Beginn "Großer Zapfenstreich"22.15 Uhr Ende "Großer ZapfenstreichEintreffen bis spätestens 20.45 Uhr.Rathausplatz Wilhelmshafen, Bismarkstraße, Wilhelmshaven(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 9. Juni2017, 12 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421-68-5800/ 5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell