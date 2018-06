Warnemünde (ots) -Am Samstag, den 09. Juni 2018 von 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr, öffnetder Marinestützpunkt Warnemünde zum dritten Mal seine Tore anlässlichdes Tages der Bundeswehr.Im Stützpunkt laden unter anderem die Korvette "Oldenburg" und derTender "Main" zum Open Ship ein. Der Tender "Main" nimmt aktuell amManöver "BALTOPS" teil und läuft extra zum "Tag der Bundeswehr" inWarnemünde ein. Des Weiteren wird eine Besichtigung desMehrzweckhubschraubers "Sea King MK41" angeboten.Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist der Überflug desTransportflugzeuges A400M. Darüber hinaus stellen die Taucher derörtlichen Tauchergruppe ihre Arbeit im und außerhalb des Wassers vor.Zudem wird die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Ursula von derLeyen (59), eine Video-Ansprache zum Tag der Bundeswehr halten.Auch andere Einheiten der Bundeswehr werden an diesem Tag vor Ortvertreten sein. So stellt das Heer den Bergepanzer Büffel und dasFührungs- und Funktionsfahrzeug Eagle vor und die Sanität gewährtEinblick in das gepanzerte Transportfahrzeug Boxer. Die Luftwaffe istzudem mit dem Flugabwehrraketensystem Patriot vertreten. AlsRahmenprogramm dienen ein Feuerwehrparcours, Bootsmitfahrten, eineModellsegelregatta und der Wettkampf "Mensch gegen Maschine" unterdem Motto "Wer ist schneller? Bahnradsportler oder Fahrzeug derBundeswehr?" Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung auch diesesJahr durch ein Open-Air-Konzert des Heeresmusikkorps Neubrandenburg.Ergänzend trifft am Tag der Bundeswehr um 19.45 Uhr im RostockerOstseestadion die Fußball Bundeswehr-Nationalmannschaft auf dieAuswahl Großbritanniens, anlässlich des 170. Geburtstages DeutscherMarinen.Neben Warnemünde öffnen weitere 15 Standorte ihre Tore für dieÖffentlichkeit und locken mit attraktivem Erlebnisprogramm. WeitereInformationen zum "Tag der Bundeswehr" finden Sie unter derEventseite www.tag-der-bundeswehr.de.Hintergrundinformationen BALTOPSDas jährlich stattfindende NATO-Manöver wird seit 1971 von denUS-amerikanischen Marinestreitkräften in Europa abgehalten. Es isteines der größten multinationalen Manöver in Nordeuropa, an dem sichvon Beginn an regelmäßig Marinen der anderen NATO-Staaten beteiligen.Im Rahmen des Manövers üben die verschiedenen Nationen mit demZiel, Fähigkeitstiefe und Durchhaltefähigkeit zu gewinnen - durch denAustausch und die Integration maritimer Fähigkeiten immultinationalen Verbund.Dieses Jahr nehmen von der Deutschen Marine derEinsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main", der Tender "Main", dasHohlstablenkboot "Pegnitz" und das Minenjagdboot "Bad Bevensen" teil.Mehr zum Manöver auf www.marine.de.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "'Tag der Bundeswehr' imMarinestützpunkt Warnemünde" eingeladen. Für die weitere Ausplanungund Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Samstag, den 09. Juni 2018, 09:30 Uhr bis 16:00 UhrOrt:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 RostockProgramm:ab 09.30 UhrEinlass10.00 UhrEinlaufen Tender Main10.00 Uhr - 16.00 UhrOpen Ship Korvette "Oldenburg", Tender "Main",Mehrzweckhubschrauber "Sea King MK41"10.30 UhrStart Modellsegelregatta10.40 UhrÜberflug A400M12.30 UhrVideo-Ansprache Bundesministerin der Verteidigung, Frau Ursula vonder Leyen13.00 UhrWettkampf "Mensch gegen Maschine"14.00 UhrSiegerehrung Modellsegelregatta14.15 UhrHeeresmusikkorps Neubrandenburg16.00 UhrEnde der VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich für Interviews mit Soldatenbeim vor Ort befindlichen Pressestabsoffizier zu melden. O-Töne vonSoldaten können ohne eine Anmeldung nicht erfolgen.Ansprechpartner am 09.06.18:Fregattenkapitän Greve: 0176-39317338Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 (0)381-802-51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell