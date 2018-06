Flensburg (ots) -Am Samstag, den 09. Juni 2018 von 09.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr,öffnet die Marineschule Mürwik ihre Tore anlässlich des Tages derBundeswehr. Flensburg, nördlichste Stadt Deutschlands und somit auchnördlichster Standort am Tag der Bundeswehr, präsentiert eine großeVielfalt aus dem Spektrum des "Arbeitgebers" Bundeswehr. Es stellensich über 40 verschiedene Bereiche der Bundeswehr und Wehrverwaltungauf dem Gelände der Marineschule Mürwik vor.Startschuss für den "Tag der Bundeswehr" in Flensburg gibt derÜberflug des Militärtransporters A400M. Weitere Höhepunkte werdenneben dem Hohlstablenkboot "Siegburg" diverse Radfahrzeuge desHeeres, der Streitkräftebasis und des Seebataillon der Marine sein.Die Luftwaffe stellt ihr neues Abwehrsystem "Mantis" vor.Zudem ist das Spezialpionierregiment 164 vor Ort und wird einenPipelinebau sowie das Leben im Felde darstellen. BesondereProgrammpunkte sind die Flugvorführungen sowie die Vorführungen desAufenterns am Schiffsausbildungsgerät Mast und Takelage. Für einekurze Seefahrt können der kostenlose Boots-Shuttle-Service von derHafenspitze Flensburg zur Marineschule Mürwik oder die angebotenenRundfahrten auf der Flensburger Innenförde genutzt werden. Für denkleinen und großen Hunger ist gesorgt. Natürlich gibt es die berühmteErbsensuppe, aber auch die Liebhaber des Fast Food kommen auf ihreKosten. Weiterhin wird die Dixieland-Jazz Big Band der Bundeswehrsowie ein Shanty-Chor für musikalische Unterhaltung sorgen.Neben der Marineschule Mürwik öffnen weitere 15 Standorte ihreTore für die Öffentlichkeit und locken mit attraktivemErlebnisprogramm. Weitere Informationen zum "Tag der Bundeswehr"finden Sie unter der Eventseite www.tag-der-bundeswehr.deHinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "'Tag der Bundeswehr' in derMarineschule Mürwik" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Jeder, derdie Marineschule betritt, muss sich auf Sicherheitskontrollen (bspw.Taschenkontrollen) einstellen.Termin: Samstag, den 09. Juni 2018, 09.30 Uhr bis 15.00 UhrOrt: Haupttor Marineschule Mürwik, Kelmstraße 14, 24944 FlensburgProgramm:ab 09.30 UhrÖffnen der Tore10.00 UhrBeginn Shuttle-Service, Vorführungen Planetarium und ÜbungsmastCa. 10.15 UhrÜberflug A400M10.30 UhrGottesdienst mit Gospelchor11.00 UhrFlugvorführung Sea Lynx MK88A12.00 Uhr - 14.45 UhrBesichtigung Hubschrauber Sea Lynx MK88A und EC13512.30 UhrReservistenmusikzug13.30 UhrVideo-Ansprache Bundesministerin der Verteidigung, Frau Ursula vonder Leyen14.30 Uhr - 16.30 UhrKonzert Bigband der BundeswehrCa. 15.00 UhrFlugvorführung Sea Lynx MK88A mit anschließendem Fly-OutAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich für Interviews mitSoldaten beim vor Ort befindlichen Pressestabsoffizier zu melden.O-Töne von Soldaten können ohne eine Anmeldung nicht erfolgen.Pressekontakt:Fregattenkapitän GabrysTelefon: 0461/ 3135 5611Mobil: 0151/ 1613 7173E-Mail: timgabrys@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell