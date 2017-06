Stralsund (ots) -Am Samstag, den 10. Juni 2017, wird bereits zum dritten Mal inFolge der "Tag der Bundeswehr" an 16 Standorten bundesweit ein buntesProgramm mit Informationen, Gesprächen und Präsentationen bieten. Indiesem Jahr laden dazu unter anderem die Marinestandorte Stralsund,Wilhelmshaven und Plön ein. Für die Marinetechnikschule Parow undStralsund ist es eine Premiere.Von 10 Uhr bis 17 Uhr laden verschiedenste Vorführungen,Präsentationen aber auch "Open-Ships" auf dem Minenjagdboot "BadBevensen" und dem Mehrzwecklandungsboot "Lachs" zum Flanieren undVerbleiben auf die Hafeninsel ein.Zur Eröffnung wird eine öffentliche Vereidigung derMarinetechnikschule Parow stattfinden. In Anwesenheit vieler Gästeaus Politik und Wirtschaft sowie dem stellvertretendenGeneralinspekteur der Bundeswehr, Generalleutnant Markus Kneip (61),des Bundesministeriums der Verteidigung und dem Oberbürgermeister derHansestadt Stralsund, Dr.-Ing. Alexander Badrow (43), werden 140Soldaten, davon 21 Frauen, ihren Eid oder ihr Gelöbnis ablegen. DieGelöbnisrede wird durch den Chef des Stabes des Marinekommandos,Konteradmiral Thorsten Kähler (62), gehalten. Musikalisch wird dieZeremonie durch das Heeresmusikkorps Neubrandenburg begleitet.Weitere Informationen, zum "Tag der Bundeswehr", finden sie unterder Eventseite www.tag-der-bundeswehr.de.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Tag der Bundeswehr" in derHansestadt Stralsund eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Samstag, den 10. Juni 2017. Eintreffen bis spätestens 9.45 Uhr.Ein späterer Zugang für die Vereidigung ist nicht mehr möglich.Ort:Hafeninsel Stralsund, Hafenstr. 11, 18439 StralsundProgramm:9.50 Uhr Überflug A400 M10 Uhr Vereidigung Marinetechnikschuleab 11 Uhr diverse kleinere Vorführungen13.30 Uhr Seenotrettungsübung14.15 Uhr Übertragung der Rede der Bundesministerin der Verteidigung,Frau Dr. Ursula von der Leyen14.45 Uhr Finale Kutterrace15 Uhr Musikkorps Schwedische Territorialstreitkräfte15.35 Uhr Vorführung Höhenrettung16.25 Uhr Tauchervorführung16.45 Uhr Siegerehrung Kutterrace16.55 Uhr Schlusswort Kommandeur MarinetechnikschuleAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 9. Juni2017, 12 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter derFax-Nummer +49 (0)3831-68-2029 zu akkreditieren. Nachmeldungen fürdie Vereidigung sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1 Außenstelle ParowTel.: +49 (0)3831-68-2027E-Mail: markdopizastparow@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell