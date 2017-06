"Willkommen Neugier", Tag der Bundeswehr im Bundessprachenamt in Hürth (FOTO)

Köln (ots) -Von Plön im Norden bis Füssen im Süden und von Aachen im Westenbis Storkow im Osten - am 10. Juni 2017 präsentiert sich dieBundeswehr unter dem Motto "Willkommen Neugier" zum Tag derBundeswehr deutschlandweit an 16 Standorten.Die Stadt Hürth, Sitz des Bundessprachenamtes, dem zentralenSprachendienstleister der Bundeswehr, gehört in diesem Jahr zu denAustragungsorten. Der Tag der Bundeswehr bietet der Öffentlichkeitdie seltene Gelegenheit, die große Vielfalt der Bundeswehr und ihrerAngehörigen, gebündelt an einem Ort, live zu erleben. Inverschiedenen Vorführungen und Ausstellungen sowie einemfacettenreichen Bühnenprogramm - moderiert von Simone Standl (WDR)und Oliver Frühauf (Radio Erft) - lassen sich sowohl dieinternationale Arbeit des Bundessprachenamtes inSchnuppersprachkursen und Simultandolmetschen als auch der Dienst alsSoldat in der Bundeswehr hautnah beobachten. So sind z.B. nebenPanzern und Minidrohnen auch Soldaten von Heer, Luftwaffe undSanitätsdienst vor Ort, um in der Vorführung "Patrouille im Einsatz"die Herausforderungen des Auslandseinsatzes erlebbar zu machen.Spitzensportlerinnen der Bundeswehr präsentieren ihre Sportarten undgeben Autogramme und auch die vielleicht erste deutsche Astronautin,Major Nicola Baumann, wird in Hürth sein.Weitere Höhepunkte des Events sind die Auftritte des Musikkorpsder Bundeswehr sowie der beliebten kölschsprachigen Band cat ballou.Die Tore des Bundessprachenamtes öffnen sich für dieÖffentlichkeit um 09:30 Uhr, Ende der Veranstaltung ist um 18:30 Uhr.Die Besucher werden mit kostenlosen Bus-Shuttles von zwei Parkplätzen(Parkplatz A: RWE Power, Hürth-Knapsack; Parkplatz B:RheinEnergieStadion, Salzburger Weg) und den ÖPNV-HaltestellenHürth-Kalscheuren und Hürth-Hermühlheim zum Veranstaltungsgelände undzurück gefahren.Hinweise für die Presse:Für Medienvertreter sind einige Parkplätze fest reserviert und aufdem Gelände entsprechend ausgewiesen. Die Zufahrt zumBundessprachenamt erfolgt über die Lortzingstraße 160 in 50354 Hürth.Bitte beachten Sie, dass die Horbeller Straße am 10. Juni zwischender Lortzingstraße und der Krankenhausstraße gesperrt ist. DieAkkreditierung erfolgt am "Presse-Desk", der entsprechendausgeschildert ist.Weitere Informationen:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Pressestelledes Bundessprachenamtes Tel.: 02233 / 593-5309 E-Mail:TagderBundeswehrHuerth@Bundeswehr.org Webseite:https://tag-der-bundeswehr.de/standorte/huerthPressekontakt:Rückfragen bitte an:Pressestelle des BundessprachenamtesTelefon: Tel.: 02233-593-5309E-Mail: TagderBundeswehrHuerth@Bundeswehr.orghttps://tag-der-bundeswehr.de/standorte/huerthOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell