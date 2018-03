Unterföhring (ots) -Egal, wie alt man ist: Der Wunsch, zu lieben und geliebt zuwerden, bleibt. In der neuen TV-Romanze "Hotel Herzklopfen - Spätverliebt!" wollen sich zwölf Damen und zwölf Herren über 60 Jahre denTraum von der großen Liebe noch einmal erfüllen. Zusammen mit dendrei prominenten Reiseleitern Sarah Mangione, Daniel Boschmann undLutz van der Horst erleben die Best Ager eine aufregende Woche ineinem romantischen Berghotel im Schweizer Bergün. Zwischen Quad-Raceund Jodelkurs beweisen die Best Ager, wie viel Feuer (noch) in ihnensteckt. Und sie zeigen, dass man sich auch jenseits der 60 noch ganzleicht in einen verliebt-verstrahlten Teenager verwandeln kann,sobald die Schmetterlinge im Bauch zum Flattern ansetzen. Erst rechtnach einer gemeinsamen Nacht mit dem Traumpartner in spe in einemromantischen Chalet - unter Ausschluss der Öffentlichkeit und derKameras ... Den Auftakt der sechsteiligen Dating-Reihe "HotelHerzklopfen - Spät verliebt!" feiert SAT.1 am Sonntag, 22. April2018, ab 17:55 Uhr mit einer Doppelfolge.Alle Informationen zur Sendung, den Reiseleitern und denKandidaten finden Sie auf www.presse.sat1.de."Hotel Herzklopfen - Spät verliebt!" - ab Sonntag, 22. April 2018,17:55 Uhr in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTelefon +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell