Willkommen in Hannover - der ideale Standort für die optimale WORK-LIFE-BALANCE (FOTO)

Hannover (ots) -Mit einer neuen Broschüre und begleitenden Online-Maßnahmen inSchweden, Dänemark, England und den Niederlanden wirbt die HannoverMarketing und Tourismus GmbH für den Standort Hannover. AktuelleVeranstaltungen, wie die Weihnachtsmärkte oder das GOP-Wintervariete,Insider-Tipps zu den unterschiedlichen Stadtteilen, Möglichkeitenrund um das Studium in Hannover oder Fakten zum Wirtschaftsstandort -die Broschüre informiert umfänglich über die perfekteWork-Life-Balance in Hannover. Den Auftakt macht die Zeitungsbeilagein Schweden, passend zum Partnerland der HANNOVER MESSE 2019 in derTagezeitung "Svenska Dagblat". Es folgen Beilagen in der dänischenTageszeitung "Jydske Vestkysten", dem englischen Daily TelegraphMagazine im Großraum London sowie Haushaltsverteilungen in dengrenznahen Gebieten der Niederlande. Damit erreicht die Broschüreeine Gesamtauflage von knapp 750.000 Exemplaren. Die Broschüreinformaiert über die unterschiedlichen Facetten der Lebens- undWirtschaftsregion Hannover. Schwerpunktthemen sind dabei:WIRTSCHAFT, AUSBILDUNG, LEBEN und FREIZEITDurch die Herrenhäuser Gärten und die zauberhaften Gassen derAltstadt flanieren, über die unterschiedlichen Weihnachtsmärkteschlendern oder bei einem Spaziergang durch Europas größten Stadtwaldentspannen - Hannover hat für jeden etwas zu bieten. Die lebendigeInnenstadt lädt zu einem ausgedehnten Einkaufsbummel und eineranschließenden Stärkung in einem der vielen Restaurants und Cafésein. Internationales Flair bietet Hannover als Messe- und Eventstadtund auch als Standort für innovative Ideen, erfolgreiche start upsund eine exzellente Ausbildung genießt Hannover einen hervorragendenRuf.HANNOVER - ZENTRALE LAGE IN DEUTSCHLANDDie zentrale Lage zählt zu Hannovers zahlreichen Trümpfen: Diedirekte Lage an den Autobahnen A2 und A7, das ICE-Netz der DeutschenBahn sowie der internationale Hannover Airport sorgen dafür, dassHannover schnell und unkompliziert erreichbar ist Die hervorragendeInfrastruktur vor Ort macht Hannover nicht nur zum beliebtenReiseziel, sondern auch zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflügein die Lüneburger Heide, den Harz oder in historischeniedersächsische Städte wie Celle, Goslar oder Hameln.WEIHNACHTSMÄRKTE IN HANNOVERGleich drei Weihnachtsmärkte versetzen die gesamte Innenstadt inFesttagsstimmung. In der Altstadt, direkt neben der Marktkirchewerden an mehr als 190 Ständen Christbaumschmuck, Kunsthandwerk undweihnachtliche Spezialitäten angeboten. Auf dem Ballhofplatz locktein finnisches Weihnachtsdorf zur Pause am Lagerfeuer. Imhistorischen Dorf an der Stadtmauer bieten Handwerker einen Einblickin ihr Können. Inmitten des »Wunschbrunnenwaldes« sorgt ein goldenerRing am Oskar-Winter-Brunnen dafür, dass Wünsche wahr werden. Eineder größten Fußgängerzonen Deutschlands bietet eine riesige Auswahlan Geschäften und Angeboten - optimale Voraussetzungen für eineChristmas Shopping Tour.Weihnachtsmärkte Hannover: 28.11. - 22.12.201847.000 STUDIERENDE IN HANNOVERHannover zeichnet sich durch eine vielseitige Hochschul- undForschungslandschaft aus - mit exzellenter wissenschaftlicherQualität und fast lückenlosem Studienangebot. Mit rund 28.000Studierenden ist die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität HannoverNiedersachsens zweitgrößte Hochschule. Weltbekannt ist dieMedizinische Hochschule Hannover (MHH), die mit innovativerTransplantationsmedizin international Maßstäbe setzt. WeitereAngebote wie die Hochschule Hannover, die Tierärztliche Hochschuleoder die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH)sorgen für ein großes Angebot an Studiengängen - von Wirtschaft, Juraund Medizin über Naturwissenschaft und Technik bis hin zu denGeistes- und künstlerischen Wissenschaften.DER STANDORT FÜR START-UPsAls »Start-up-City« hat Hannover einzigartige Stärken. Dieetablierten großen Unternehmen, welche die Stadt alsProduktionsstandort prägen, profitieren von der Innovationskultur dervielen jungen Neugründungen - diese wiederum finden in den Firmen undKonzernen attraktive Kunden, Coaches und Kooperationspartner. Wersich für einen Standort entscheiden will, braucht Fakten: Die RegionHannover zählt zu den führenden Wirtschaftsräumen Norddeutschlands.Hier kreuzen sich die wichtigsten Straßen und EisenbahnverbindungenEuropas. Ihre Zukunftsperspektiven als Industriestandort,Dienstleistungsmetropole,Einzelhandelsplatz und Handelsdrehscheibesind hervorragend. Namhafte Marken und Weltkonzerne verleihen derWirtschaftsregion zusätzlich internationale Strahlkraft: Bahlsen,KIND Hörgeräte, Komatsu-Hanomag, MTU Maintenance, Rossmann,Sennheiser electronic, Solvay Deutschland und die TUI sind hieransässig. Besondere Bedeutung haben die Automobilindustrie(Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, Johnson Controls und WABCO)sowie die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche (Concordia,VGH, VHV, Talanx mit Marken wie Hannover RE und Swiss Life, NORD/LB).Neben Konzernen, Mittelständlern und den vielen kleineren Unternehmenergänzt eine florierende Start-up-Szene den WirtschaftsplatzHannover.DIE MESSE- UND KONGRESSMETROPOLE IM HERZEN EUROPASAls weltweit bedeutende Messestadt blickt Hannover auf eine über70-jährige Tradition zurück. Das hannoversche Messegelände istSchauplatz für internationale Leitmessen wie die CEBIT, HANNOVERMESSE, IAA Nutzfahrzeuge, DOMOTEX, LIGNA, EMO oder AGRITECHNICA. Auchals Konferenz- und Kongressort spielt Hannover eine wichtige Rolleund beeindruckt mit einer großen Auswahl von außergewöhnlichenLocations.Pressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 HannoverTelefon: 0049 511/123490 26E-Mail presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell