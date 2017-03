Willkommen in der Häschenschule / Heitmann Eierfarben verloste österliches Meet & Greet mit Noah Levi (FOTO)

Berlin (ots) -Passend zum Kinostart von "Die Häschenschule - Jagd nach demgoldenen Ei" am Donnerstag, den 16. März 2017 verloste HEITMANNEierfarben, seit dem 19. Jahrhundert der Spezialist für das Färbenvon Eiern, ein Ostereibemalen der besonderen Art: Drei Familienhatten die Chance, Noah Levi, den Synchronsprecher von HasenjungeMax, der Hauptfigur des Films, in Berlin zu treffen und gemeinsam dieHäschenschulbank zu drücken. Es galt Ostereier bunt zu färben, zubemalen und zu dekorieren. Bei dem Treffen in der KnaxKrativwerkstatt stimmten sich die Teilnehmer gemeinsam auf dasbevorstehende Osterfest ein und probierten gemeinsam verschiedensteTechniken des Ostereierbemalens aus: Mit Marmorieren, Schütteln,Tupfen oder Stempeln sowie dem Einsatz von diversen Bastelzubehör wieStickern, Banderolen oder Stanzbögen wurden aus den Ostereiern wahreEyecatcher.Pressekontakt:Pressebüro Heitmann EierfarbenFabian LeinweberJeschenko MedienAgentur Köln GmbHEugen-Langen-Str. 2550968 KölnTel.: +49 (0) 221-3099-138Fax: +49 (0) 221-3099-200E-Mail: f.leinweber@jeschenko.deInternet: www.jeschenko.deOriginal-Content von: Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell