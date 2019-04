Willkommen Cristian Macelaru! / Saison 2019/20 des WDR Sinfonieorchesters

Köln, 8. April 2019 (ots) - Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,wir laden Sie herzlich ein zum "Saison Aperó des WDRSinfonieorchesters" in Anwesenheit des neuen Chefdirigenten des WDRSinfonieorchesters Cristian Macelaru am Dienstag, den 14. Mai 2019,um 18.30 Uhr im "Ludwig im Museum" (Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln).Programm:17:30 - 18:30 Uhr: Vorab Möglichkeit zur Teilnahme an einer Probemit dem Maestro in der Kölner Philharmonie (Treffpunkt 17:30 amKünstlereingang) Ab 18.30 Uhr: Cristian Macelaru stellt Ihnen dieSaison 2019|20 vor. Weitere Gesprächspartner: Valerie Weber, WDRHörfunkdirektorin, Dr. Christoph Stahl, Leiter der HauptabteilungOrchester und Chor, und Siegwald Bütow, Manager des WDRSinfonieorchesters.Ab 20:00 Uhr: "Ein Abend mit Cristian Macelaru" - Musik undGespräche im Klaus-von-Bismarck-Saal, WDR Funkhaus Köln fürAbonnenten u.a.Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und Interview-Anfragen bis zum10. Mai bei Barbara Feiereis, WDR Kommunikation,barbara.feiereis@wdr.deMit freundlichen GrüßenIngrid Schmitz UnternehmenssprecherinPressekontakt:WDR Kommunikation, Barbara.Feiereis@wdr.de, Tel 0221 2207122.Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell