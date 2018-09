"Willkommen bei Carmen Nebel" im ZDF - live aus Berlin (FOTO)

Mainz (ots) -Am Samstag, 29. September 2018, 20.15 Uhr, lädt Carmen Nebel imZDF ein zur ersten Ausgabe ihrer Show "Willkommen bei Carmen Nebel"nach der Sommerpause. Live aus dem Berliner Velodrom präsentiert dieZDF-Moderatorin viele prominente Gäste aus Musik und Unterhaltung undruft auch in diesem Jahr wieder zu Spenden zugunsten der DeutschenKrebshilfe auf."Die große Spendengala zugunsten der Deutschen Krebshilfe ist fürmich eine Herzensangelegenheit", sagt Carmen Nebel. "Umso mehr freueich mich, dass ich sie in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal imRahmen meiner Showreihe 'Willkommen bei Carmen Nebel' im ZDFpräsentieren darf."Mit dabei sind wieder jede Menge internationale und nationaleStars, die sich für den guten Zweck stark machen: Weltweit zum erstenMal im TV singt Matteo Bocelli gemeinsam mit seinem Vater, demStar-Tenor Andrea Bocelli. Es wird ein Duett der besonderen Art, dennVater und Sohn singen gemeinsam über zwei Kontinente hinweg. DerSchlagersängerin Andrea Berg ist die Charity-Show ein großesAnliegen. Sie unterbricht für Carmen Nebel extra ihre TV-Pause. Einermusikalischen Herausforderung stellt sich Barbara Schöneberger, diein der großen Benefiz-Gala zugunsten der Deutschen Krebshilfe für denguten Zweck spielt.Weitere Gäste der Show sind unter anderen Andreas Gabalier, Heino,Vicky Leandros, Nana Mouskouri, Vanessa Mai, DJ Ötzi, Fantasy, LenaValaitis, Francine Jordi sowie Angelo Kelly & Family.https://zdf.de/show/willkommen-bei-carmen-nebelhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/carmennebelPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell