Willis Lease Finance: Von den Insidern lernen!

Willis Lease Finance Inc (NASDAQ: WLFC) handelte 0,33% höher als der vorherige Schlusskurs. SVP Corp Development *Willis Austin Chandler reichte am Freitag, den 23. Oktober, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 2.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 22,83 Dollar. Nach der Transaktion stieg die Beteiligung der Führungskraft an Willis Lease Finance Inc. auf 90.661 Aktien.

