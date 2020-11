Williams-sonoma: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Williams-sonoma weist am 23.11.2020, 01:00 Uhr einen Kurs von 107.71 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Homefurnishing Einzelhandel" geführt.

Die Aussichten für Williams-sonoma haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Williams-sonoma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 51,36 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -8,97 Prozent im Branchenvergleich für Williams-sonoma bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 23,03 Prozent im letzten Jahr. Williams-sonoma lag 19,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Williams-sonoma erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 6 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Williams-sonoma aus dem letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (92,79 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -13,86 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 107,71 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Williams-sonoma erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Williams-sonoma liegt mit einer Dividendenrendite von 2,18 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat einen Wert von 3,98, wodurch sich eine Differenz von -1,8 Prozent zur Williams-sonoma-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

