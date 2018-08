Williams: Was jetzt?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Williams per 09.08.2018 bei 47,55 USD. Williams zählt zu "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Williams entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Williams schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,32 % und somit 0,3 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,02 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Williams mit einer Rendite von 30,25 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 56,26 Prozent. Auch hier liegt Williams mit 26,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,13 und liegt mit 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 52,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Williams auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.