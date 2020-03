Williams-Sonoma: Was tun?

Für die Aktie Williams-Sonoma stehen per 15.03.2020, 04:11 Uhr 45.39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Williams-Sonoma zählt zum Segment "Homefurnishing Einzelhandel".

Williams-Sonoma haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Williams-Sonoma mit einer Rendite von -23,02 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,08 Prozent. Auch hier liegt Williams-Sonoma mit 30,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Williams-Sonoma beträgt das aktuelle KGV 13,56. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 36,52. Williams-Sonoma ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Williams-Sonoma hat mit einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.98%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt +0,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Williams-Sonoma-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.