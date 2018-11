Williams-Sonoma: Interessante Aussichten?

Per 08.11.2018, 13:36 Uhr wird für die Aktie Williams-Sonoma am Heimatmarkt New York der Kurs von 54,93 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Homefurnishing Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Williams-Sonoma entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Williams-Sonoma weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,75 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Retail - Discretionary") von 3,64 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,9 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Williams-Sonoma-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 57,42 USD. Der letzte Schlusskurs (62,74 USD) weicht somit +9,27 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 63,99 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,95 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Williams-Sonoma ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Williams-Sonoma-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,31 ist die Aktie von Williams-Sonoma auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" (41,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".