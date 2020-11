Williams-Sonoma Aktie: Das denkt der CEO!

Haus- und Küchenwarengeschäft Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) positioniert sich, um sich in den überfüllten Einzelhandelsflächen besser hervorzuheben, indem es digitalen und nicht-digitalen Kunden verschiedene Funktionen und Vergünstigungen anbietet, sagte CEO Laura Alber am Freitag in CNBCs “Mad Money”. Letzte Woche meldete Williams-Sonoma einen Quartalsgewinn von 2,56 Dollar pro Aktie, was die Konsensusschätzung des Analysten von 1,53 Dollar um 67% übertraf. Das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



