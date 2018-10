Williams Cos: Ist es das gewesen?

Williams Cos weist am 19.10.2018, 2:00 Uhr einen Kurs von 26,41 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt.

Unsere Analysten haben Williams Cos nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Williams Cos derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 28,18 USD, womit der Kurs der Aktie (26,88 USD) um -4,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,71 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,37 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Fundamental: Williams Cos ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Oil, Gas & Coal) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,17 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,52 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Williams Cos als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 34,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,35 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 26,88 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".