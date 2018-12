Williams Cos: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Groupon":

Für die Aktie Williams Cos stehen per 28.12.2018, 02:45 Uhr 21,43 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Williams Cos zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Williams Cos entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Williams Cos damit 107,53 Prozent unter dem Durchschnitt (82,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 82,59 Prozent. Williams Cos liegt aktuell 107,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Williams Cos verläuft aktuell bei 26,81 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 21,67 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,17 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 24,49 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Williams Cos-Aktie der aktuellen Differenz von -11,51 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,91. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Williams Cos zahlt die Börse 21,91 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 75,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.