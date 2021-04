William Penn Bancorp Aktie: Insider kauft massiv Aktien!

Eine am Dienstag, den 30. März, bei der SEC eingereichte Form 4 zeigt, dass Ross Jill Mcmenamin am Freitag, den 26. März, 1.000 Aktien von William Penn Bancorp Inc. (NASDAQ:WMPN) zu einem Preis von 11,44 $ gekauft hat und am Montag, den 29. März, 4.368 Aktien zu einem Preis von 11,45 $ gekauft hat. Die Transaktion hat den Anteil der Führungskraft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung